菲國爆小兒麻痺 疾管署保證疫情不會在台灣捲土重來

2019-11-01 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



菲律賓自今年9月爆發小兒麻痺症疫情，迄今已累計3例確診個案。台灣雖於2000年由世界衛生組織（WHO）公告為小兒麻痺根除地區，但我國臨近菲律賓，且國際交流頻繁，民眾憂心小兒麻痹在台灣捲土重來。衛福部疾管署回應，未完成三劑小兒麻痺疫苗接種者至流行區恐有一成以上感染風險，但我國疫苗覆蓋率高，即使有零星境外移入個案，也不會爆發國內疫情。

疾管署副署長羅一鈞指出，菲律賓9月16日確診首例個案，是19年來首見個案，為一名家住南部民答那峨島南蘭佬省(Lanao Del Sur)3歲女童，9月20日至10月24日又分別確診，北部拉古納省(Laguna)5歲男童及民答那峨島馬吉丹奧省(Maguindanao)4歲女童。病毒株與首例相似，且個案均未曾接種小兒麻痺疫苗。

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雖菲律賓政府已於10月針對5歲以下孩童進行疫苗接種，但目前該國仍是流行高風險區。羅一鈞提醒，小兒麻痹疫苗需接種滿3劑才能達到99％以上保護力，但目前我國多數六個月以下嬰幼兒皆尚未完成接種，屬高風險群。若只打兩劑者，赴流行地區恐有約1成感染風險，籲未完成接種幼兒暫緩前往，降低感染風險，尤其下肢癱瘓等重症易發生於兒童身上。

台灣從1966年起推動小兒麻痺疫苗全面接種計畫，羅一鈞表示，台灣小兒麻痺疫苗覆蓋率高達98％以上，群體保護力足夠，即使真的出現菲律賓境外移入小兒麻痹個案，也不會引起國內疫情，民眾無須過於擔憂，且國內專家都認為，疫苗保護力幾乎是終身有效，近期無長期逗留流行地區的民眾，不用補接種。

針對菲籍移工是否可能造成疫情跨國傳播，羅一鈞說，菲律賓小兒麻痺疫苗接種率驟降是近5年才發生的現象，菲國成年人應都有接種史，具保護力。疾管署也已請外交部、勞動部協助加強向菲律賓來台人士、移工等宣導WHO疫苗接種建議，是否強制要求菲籍人士入境需出示小兒麻痺疫苗證明，以該國疫情走向為評估標準。