獨／星宇明年夏季航班 北九州、北京等10航點入列
星宇航空明年1月23日正式開航，首航包含澳門、濱城、峴港三航線齊發，每條航線一天一班次，根據國際機場時間帶中心最新發出星宇明年夏季申請航班，將增加馬來西亞亞庇、菲律賓宿霧，日本松山、北九州，也包含兩岸航線的大陸福州、重慶、北京，可見皆已初步取得桃園機場時間帶。對此，星宇航空表示，上述航線仍須視雙方時間帶等各方條件才能決定。
時間帶中心最新發出明年夏季申請航班，星宇航空申請夏季航班執行時間從明年3月29日至10月24日，包含JX201—206台北澳門一天三班往返、JX701—702台北峴港一往返、JX721—722台北檳城一往返、JX741—742台北亞庇一往返、JX781—782台北宿霧一往返、JX785—786台北松山一往返、JX820—821台北北九州一往返、JX840—841台北福州一往返、JX850—851台北重慶一往返、JX880—881台北北京一往返，已初步取得桃機時間帶。
星宇航空公關長聶國維表示，上述都是星宇未來想飛的航點，只是先將草案送至民航局，未來仍需視雙方時間帶等各方面條件，決定是否能開闢航線。目前肯定的是已公布的澳門、濱城、峴港三航點，其他航點等客觀環境解決後，待民航局同意後會來籌備。
不具名專家分析，星宇航空定位為「精品航空公司」，必然要爭取商務客，但從目前夏季航班時間帶申請來看，旅遊點仍不下少數，例如亞庇、北九州、松山、宿霧等，從其申請航點也顯現星宇現階段難處，縱使有航權也未必能有時間帶的環境，雖然台北都已拿到時間帶，但一來外站取得不易，以目前航點配置，對星宇頗具挑戰性，主力具備商務旅次的航點幾乎申請不到，北京時間申請傍晚去晚回，對旅客並不完美。
此外，以新業者來說，班機利用率很重要，但從時間帶申請可見，星宇外站地停時間，無法提高航機利用率，以台北—北九州來說，5小時可往返的航程，周六表定往返要耗9小時。尤其以日本航點來說，目前星悅航空北九州航線1到9月平均載客率僅73.9％已飛不滿，未來星宇若天天飛，搭乘率恐有限，未來可能需考慮串點。
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