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變頻冷氣轉24小時沒關 他看帳單省8千元超驚訝

2019-11-01 18:13聯合新聞網 綜合報導

網友將舊式窗型冷氣換裝分離式變頻冷氣，並持續24小時運轉，發現電費竟省下8099...
網友將舊式窗型冷氣換裝分離式變頻冷氣，並持續24小時運轉，發現電費竟省下8099元。示意圖／ingimage
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一名網友在網上發文表示，因在外租屋的緣故，房東所提供的是舊式窗型冷氣，不過，近期裝了分離式變頻冷氣，並讓它持續24小時運轉，發現電費沒增，反而省下8099元，讓他直呼「後悔那麼晚才裝」。

有網友在「mobile01」發文說，因在外租屋的關係，房東所提供的是舊式窗型冷氣，每到夏天，若只吹睡覺時間的話，一期電費將近萬元。而今年8月，原po決定換成分離式變頻冷氣，換裝冷氣後，原po表示「安裝完冷氣，師傅就說不用關了，吹24小時也不會比你原本電費高，半信半疑的就這樣沒關一直吹」。

沒想到，經過原po查帳後發現，今年8月到10月所花的電費為1187元，而去年同期則是9286元，共省了8099元，讓原PO直呼「很後悔那麼晚才裝，都不知道噴了幾台冷氣了」。

而網友看到文章後，紛紛留言表示各式電器用品每年的節電技術都在進步，「任何現在的分離式變頻的新機器，絕對會比二十幾年前的定頻式窗型冷氣機來得省電多」、「我家一次換2台東Ｘ也省不少，而且比舊的窗型安靜很多」。

不過，也有人質疑，「太奇怪了，一度電只要1.339元？」、「這是不是算錯了？還是有其他優惠？」、「節電獎勵嗎？跟去年同期相比如果用電量有下降，台電會有額外的節電獎勵」。

節電台電省電
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