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新北訂電子煙管理條例 董氏籲寫明全面禁製造輸入販賣

2019-11-01 15:50聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

新北市政會議昨通過「新北市電子煙及加熱式菸具自治管理條例」草案，未來18歲以下持有或使用都要面臨2千到1萬元罰鍰。但美國電子煙放傷害事件越演越烈，董氏基金會擔憂，台灣步上美國2010年起的「開放成人選擇、禁止青少年使用」的電子煙政策後塵，建請地方自治條例加入全面禁止製造、輸入、販賣等規定，且違者將重罰。

美國政府今再公布電子煙相關肺部傷害疫情，一周再添284例個案，已達到1888人，其中37人死亡，疫情持續延燒中。台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然說，美國疾病預防及控制中心疫情報告指出，雖部分病例添加大麻、尼古丁等物質，但多數病例並不知道自己吸食的產品中有什麼成分，目前尚無法確認何物質造成嚴重肺部傷害，唯一可確定的是「都有吸食電子煙」。

美國2010年起電子煙政策採取「開放成人選擇、禁止青少年使用」，而非「全面禁止電子煙」，但自8月電子煙相關肺部傷害疫情爆發後，美國各州陸續自力救濟，紛紛宣布全面禁止電子煙，加州洛杉磯聯合學區本周更發起集體控告某電子煙品牌並索賠，用以防制及彌補電子煙危害所耗費的巨大財力。

美國爆發電子煙肺部傷害疫情後，台灣電子煙商藉此群起發動「要政府開放嚴管才能解決電子煙的問題」口號，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，這主張完全是走「美國套路」，由於我國「菸害防制法修正草案」在立法院卡關，新竹市、新北市等地方政府只能暫時以地方自治條例規範取締，但自治條例規範內容侷限，恐陷入「青少年禁用、開放成人市場」陷阱。

林清麗呼籲，地方自治條例應加入「禁止製造、輸入、販賣及廣告新興菸品」規定，且違者將重罰。更再次強調，台灣目前未開放新興菸品，但滿街林立的電子煙專賣店及夜市攤販，幾乎讓民眾隨手可得。今年迄今董氏基金會已協助檢舉民眾轉發5516件違法販賣電子煙、加熱菸等新興菸品的案子於公部門，未見中央主管機關積極取締的決心及修法的行動。

國民健康署、教育部與董氏基金會今起聯手在「拒菸Jolin」臉書發起「跟姐一起說英...
國民健康署、教育部與董氏基金會今起聯手在「拒菸Jolin」臉書發起「跟姐一起說英文，讓所有菸品都get out」網路活動，邀全民跟著Jolin一起宣示，讓所有菸品都Get Out。圖／董氏基金會提供
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