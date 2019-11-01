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背痛族想試腰椎牽引治療 物理治療師提醒這些人不適合

2019-11-01 15:33聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

常進出復健科接受治療的背痛一族可能曾經歷或聽聞，原想紓緩疼痛進行牽引治療，但怎麼拉都沒效，甚至症狀惡化，無法從牽引床起身。其實這並不是牽引治療無效，而是沒有對症下藥，台灣物理治療學會提醒，因長期姿勢不良、不運動造成的慢性下背痛，無法透過牽引治療改善，反而更應透過運動訓練核心肌群，強化身體支撐力。

衛福部食藥署為了民眾就醫安全，近日在臉書粉專分享宣導海報，提醒進行牽引治療的民眾在治療中若感到不適，必須立即告知在場的物理治療師等醫療人員。台灣物理治療學會理事宋宏謙表示，藉此希望進一步提醒民眾，重視高效能物理治療，不可過度被動依賴物理治療儀器，儀器僅適用於急性發作期，平時不運動，訓練小肌肉群支持身體重量，慢性疼痛是不會進步。

據健保署西醫門診醫療費用前十大疾病統計，脊椎病變與背痛求診的人數僅次於上呼吸道疾病和腸胃疾病。宋宏謙指出，國內大部分健保特約醫療院所因應健保支付制度，所執行的下背痛物理治療多為套裝式的熱療、電療、牽引，一經開始治療就停不下來，造成下背痛患者採用被動心態應對其下背痛，也浪費健保資源及醫療人力。

其中，腰椎牽引是下背痛常見的保守被動治療方式，對於常進出復健科接受治療的患者並不陌生。宋宏謙說，腰椎牽引治療是利用兩條綁帶固定腰部，透過儀器提供縱向拉力，鬆開關節間隙，使發炎神經根、緊繃的肌肉得以暫時解放，對脊椎椎孔間隙變小的患者，如椎間盤突出、骨刺等壓迫到神經根，牽引治則有助於緩解神經被壓迫所產生的疼痛與下肢麻木。

但對於姿勢不良或長期不運動，因中軸穩定肌肉弱化，增加筋肉骨骼負擔患者而言，盲目牽引只是低效、低價值治療。宋宏謙表示，此類患者容易因身體保護性收縮，產生慢性下背痛，若此時外力硬拉筋肉骨骼，恐造成症狀惡化，甚至就曾有患者因此痛到無法從牽引床上起身。

宋宏謙呼籲，脊椎牽引要有療效，根據世界各國的下背痛治療指引，應由物理治療師詳細評估下背痛個案後，確定該型態的背痛，適合使用脊椎牽引治療，才能得到好的療效果。熱療、牽引、電療、徒手治療僅在急性期輔助，提醒需向物理治療師學習合適運動治療，才是符合以價值導向的下背痛物理治療方式。

衛福部食藥署為了民眾就醫安全，近日在臉書粉專分享宣導海報，提醒進行牽引治療的民眾...
衛福部食藥署為了民眾就醫安全，近日在臉書粉專分享宣導海報，提醒進行牽引治療的民眾在治療中若感到不適，必須立即告知在場的物理治療師等醫療人員。圖／擷取自衛福部臉書粉絲專頁
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台灣物理治療學會提醒，因長期姿勢不良、不運動造成的慢性下背痛，無法透過牽引治療改...
台灣物理治療學會提醒，因長期姿勢不良、不運動造成的慢性下背痛，無法透過牽引治療改善，反而更應透過運動訓練核心肌群，強化身體支撐力。圖／ingimage
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背痛患者
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