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震撼！全台唯一古典音樂雜誌MUZIK明年初停刊

2019-11-01 15:32聯合報 記者何定照／台北即時報導

震撼！全台唯一古典音樂專業雜誌《MUZIK 古典樂刊》今宣布，將於2020年停刊，正式轉型全方位線上古典音樂平台。最後一期將在1月、2月併刊號後停刊，訂閱未到期的訂戶，MUZIK會將款項全數退回，相關退款資訊敬請留意郵件。

MUZIK說，他們11 月於官方粉絲團公布停刊通知，雜誌將於 2020 年的 1＆2 月併刊號出版後，正式停止「紙本刊物」的發行。

MUZIK表示，他們自2006年10月創刊，《MUZIK 古典樂刊》走過 13 年，內容聚焦古典音樂，至今總共發行了 147 期雜誌，擁有廣大讀者，主題涵蓋了音樂史、曲目分析、樂曲評論、台灣古典樂壇的歷史軌跡乃至世界樂壇發生的重大事件等，近年以專題特企包裝時事的做法，使內容更加紮實且具蒐藏價值。

MUZIK 創辦人孫家璁表示：「創新的思維必須要植入在古典音樂這個徐行的列車中，才有可能繼續補充燃料」，隨著網路的興起，閱讀人口變化衝擊了傳統紙本媒體產業鏈，MUZIK 近年積極轉型跨足數位內容的產製，在MUZIK Air數位服務裡，擁有專注於新聞新知的「讀樂」、專門提供古典音樂免費線上收聽的「聽樂」和「MUZIK Air」APP，以及網羅全世界音樂會資訊的「赴樂」等多功能內容，為聽眾讀者們帶來更即時便捷的使用體驗。

孫家璁說，他們在Facebook、Youtube 與 Instagram 等社群媒體中，累積了許多愛樂支持者，綜觀華文古典音樂媒體，亦是少見的優秀成績。

呼應當期雜誌主題「曲終人不散」，MUZIK 選擇在 11 月公布停刊消息，除了邀請讀者們支持剩下三期紙本雜誌外，也可以把握接下來的一系列舊刊優惠，把市面少見、絕版的期數納入書櫃。

MUZIK表示，未來也將持續以推廣古典音樂為己任，帶領民眾們探尋音樂帶來的美好。

全台唯一古典音樂專業雜誌《MUZIK 古典樂刊》今宣布將於明年初停刊。圖／MUZ...
全台唯一古典音樂專業雜誌《MUZIK 古典樂刊》今宣布將於明年初停刊。圖／MUZIK提供
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