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治療大躍進！生物製劑搞定難治型異位性皮膚炎

2019-11-01 15:30聯合報 記者鄧桂芬／台中即時報導

20歲男大生從小深受異位性皮膚炎困擾，全身布滿紅疹，且因常搔癢抓破皮，得穿長袖衣褲才敢外出。由於傳統藥物對他的病灶改善不理想，醫師讓他改用生物製劑，針對特定誘發發炎的免疫分子進行調節，3個月後效果顯著、病灶幾乎消除，讓他出門不再害怕外人的異樣眼光。

收治個案的中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任魏正宗表示，異位性皮膚炎是免疫功能失調的過敏性疾病，身體肘窩、膝窩、脖子、前胸、手腕等部位易反覆長濕疹和斑塊，不少患者因忍不住搔癢感，把皮膚抓破而影響外觀。

值得注意的是，異位性皮膚炎從嬰兒時期就可能發生，「這是因為有遺傳傾向。」魏正宗說，父母一方有異位性皮膚炎，就有40%機會遺傳給孩子；若父母皆有，遺傳率更高達80%。另環境汙染及過多精緻食物也都容易誘發過敏。

此外，部分患者幼兒時期可能只是皮膚炎，但隨年紀增加，可能演變為過敏性鼻炎、氣喘、蕁麻疹、腸胃過敏、過敏性結膜炎等，合併之過敏症狀更複雜。

「異位性皮膚炎的治療原則，就是先揪出過敏原、避免過敏原。」魏正宗說，雖然僅有50%患者能驗出確切過敏原，但被發現的過敏原能避免就應先避免。再來是做好皮膚保濕，例如使用保濕乳液或室內加濕器，以免皮膚出現乾癢。

魏正宗強調，上述「功夫」做足，再談正規治療才能有效。傳統治療方面，急性期是用類固醇藥膏，慢性期則是用抗組織胺或免疫調節劑。但外用類固醇藥膏會有皮膚變薄的副作用，免疫調節藥物則有導致肝、腎功能異常的副作用。

隨新藥發展，新型生物製劑的出現是一大躍進，能精準阻斷造成發炎的白介素4（IL4）、白介素13（IL13）和免疫球蛋白E（IgE），進一步抑制發炎，成為患者接受傳統治療但效果仍不理想時，另一項有效安全的治療選擇。

魏正宗說，目前已上市的一款生物製劑為二周注射一針，未來研發趨勢將改為口服劑型。而臨床證實，約七成患者使用生物製劑後，病灶改善進步達50%（EASI-50），約四成患者則能進步90%（EASI-90）。

「個案男大生即是進步90%的病人。」魏正宗說，個案過去接受過傳統藥物治療，還花大錢接受不同另類療法，但都沒見效，而現在病灶幾乎消失，連帶過敏性鼻炎也有相當的控制，效果顯著。

但生物製劑尚未納入健保給付，一針高達2萬7千元。魏正宗建議，皮膚病灶面積超過10%且傳統藥物效果不佳的嚴重型患者，可善用實支實付型的商業醫療保險，或把握機會申請國內醫院的相關藥物之臨床試驗，均有助減輕負擔。

醫師表示，異位性皮膚炎是免疫功能失調的過敏性疾病，患者常因忍不住搔癢感，把皮膚抓...
醫師表示，異位性皮膚炎是免疫功能失調的過敏性疾病，患者常因忍不住搔癢感，把皮膚抓破而影響外觀。圖為示意照。 圖／聯合報系資料照片
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異位性皮膚炎的常見過敏原。　圖／鄧桂芬翻攝
異位性皮膚炎的常見過敏原。　圖／鄧桂芬翻攝
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中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任魏正宗表示，新型生物製劑是異位性皮膚炎患者...
中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任魏正宗表示，新型生物製劑是異位性皮膚炎患者接受傳統治療但效果仍不理想時，另一項有效安全的治療選擇。　圖／魏正宗提供
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患者異位性皮膚炎過敏原
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