不當使用蜂膠、苜蓿芽 異位性皮膚炎恐大爆發

2019-11-01 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台中即時報導



異位性皮膚炎屬頑固難治之疾，不少人難熬「止不住的癢」，聽信偏方或保健食品。醫師提醒，吃過多不需要的保健食品是身體負擔，特別是蜂膠及苜蓿芽產品會刺激免疫系統，反而會害過敏大爆發。不如接受西醫治療、中醫輔療，並保持健康生活型態，有助減輕病灶、降低復發率。

中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任魏正宗表示，異位性皮膚炎患者常會因病灶搔癢，連睡覺都忍不住抓，易破皮到體無完膚，不只是對外表沒自信，加上外人誤解會傳染、睡眠品質又很差，長期恐出現憂鬱等心理症狀。

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因此，當不少患者認為藥物控制效果有限時，就會遍尋偏方盼能斷根。魏正宗坦言，門診常見病人帶著大包小包前來，裡面全是瓶瓶罐罐的保健食品、草藥、或黑藥丸，「當然多數都沒有效果，甚至有害。」

魏正宗提醒，蜂膠和苜蓿芽千萬別吃，兩者屬於高過敏原，會過度刺激免疫系統，特別是將之製作成高濃縮保健食品時，不只會害異位性皮膚炎全身性發作，甚至可能誘發紅斑性狼瘡等其他自體免疫疾病，「嚴重可能需要住院啊！」

近年益生菌被認為有助調整過敏體質，相關產品銷售愈來愈夯，患者也趨之若鶩。魏正宗說，多方向整合治療是OK的，但保健食品不是藥，並沒有療效，對症狀改善有限，病人不應過度期待益生菌而放棄正規治療、因噎廢食。

魏正宗說，改善異位性皮膚炎的最好方法，仍是以西醫為主，若有需要，可以有科學證據的合格中醫為輔，利用中西醫合併治療來調整體質。但想控制病灶不復發，平常仍需保持健康生活型態、避開過敏原，「多數患者就能好許多。」

如何保持健康生活型態？魏正宗說，包括不抽菸、不隨便用藥、維持居家濕度及好的空氣品質，保濕產品則建議用無過多調色及香味的凡士林或嬰兒油。另遠離可能的食物性過敏原，例如蛋奶、海鮮、小麥、堅果等，均有一定幫助。

另外，維持皮膚完整性也很重要。魏正宗提醒患者盡量別搔抓皮膚，若癢得難受，可輕摸、擦乳液、抹藥膏、並盡量轉移注意力，另平時應穿寬鬆衣物減少摩擦，睡覺時則可穿薄長袖衣褲，讓無意識抓癢也不會直接傷到肌膚。