讓人又愛又恨的香菜 究竟有沒有抗癌的神效？

2019-11-05 17:25 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文＝黃毓棻】

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你喜歡吃香菜嗎？香菜又名芫荽，全株包含根莖葉皆可食，香菜獨特的氣味讓有些人熱愛，也讓有些人避之唯恐不及。在料理中，香菜最常被用來作為調味料的，是新鮮的葉子與乾燥的種子，台灣常用香菜葉加入涼泮菜餚或羹湯中，熱騰騰的麵線上也少不了香菜的陪襯；其他國家如印度、墨西哥、中東地區，也會使用香菜作為讓料理畫龍點睛、層次更加豐富的角色。

香菜在一些國家也被當作傳統藥材使用，如伊朗的傳統療法會利用香菜來治療失眠，土耳其則是利用香菜種子製作能消除脹氣的藥方。然而若以科學方法分析香菜，真有那麼多的好處嗎？是的！香菜被許多研究證實有許多種生物活性，包含了：抗癌、抗菌、抗氧化、抗糖尿病、抗血脂異常、抗焦慮、利尿、抗高血壓、抗突變、抗發炎反應、螯合重金屬幫助排出體外、降膽固醇等多種對現代人來說求之不得的夢幻功效。

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只是，您知道嗎？雖然香菜有這麼多的功效，但是這些實驗主要是建立在萃取過後的香菜萃取物、精油，而且實驗對象主要是細胞或者小鼠，並非是以人直接吃香菜確認是否有效。或許在文獻中效果很明顯，但如果換算成香菜的新鮮植株或香菜種子，你一天要吃多少才能夠抗癌症、抗糖尿病呢？恐怕是會讓你開始感到厭世的量！

但別這麼快氣餒，香菜還是有豐富的營養素，包含了維生素A、維生素C、維生素K、鈣、鐵、鋅、膳食纖維等，攝取香菜對健康絕對是有幫助的事！一般人總是認為什麼食物對身體好，就多吃一點，卻忽略了飲食均衡、食物來源多樣化的重要性，吃一道有六大類食材組成的餐點，遠比吃單一種對身體有益的食物來得更好。下次如果餐廳要在你的餐點中加入香菜，接受它吧！

【延伸閱讀】

●香菜令人畏懼的氣味正是為料理帶來美味的關鍵

●香菜是最古老香料也是傳說中的春藥

●花生過敏可能被治癒！這種菌或將成為救星

【參考資料】

●Sahib, N. G., Anwar, F., Gilani, A. H., Hamid, A. A., Saari, N., & Alkharfy, K. M. (2013). Coriander (Coriandrum sativum L.): A Potential Source of High‐Value Components for Functional Foods and Nutraceuticals‐A Review. Phytotherapy Research, 27(10), 1439-1456.