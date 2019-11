讓人又愛又恨的香菜 究竟有沒有抗癌的神效?

2019-11-05 17:25 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文=黃毓棻】

分享 facebook

你喜歡吃香菜嗎?香菜又名芫荽,全株包含根莖葉皆可食,香菜獨特的氣味讓有些人熱愛,也讓有些人避之唯恐不及。在料理中,香菜最常被用來作為調味料的,是新鮮的葉子與乾燥的種子,台灣常用香菜葉加入涼泮菜餚或羹湯中,熱騰騰的麵線上也少不了香菜的陪襯;其他國家如印度、墨西哥、中東地區,也會使用香菜作為讓料理畫龍點睛、層次更加豐富的角色。

香菜在一些國家也被當作傳統藥材使用,如伊朗的傳統療法會利用香菜來治療失眠,土耳其則是利用香菜種子製作能消除脹氣的藥方。然而若以科學方法分析香菜,真有那麼多的好處嗎?是的!香菜被許多研究證實有許多種生物活性,包含了:抗癌、抗菌、抗氧化、抗糖尿病、抗血脂異常、抗焦慮、利尿、抗高血壓、抗突變、抗發炎反應、螯合重金屬幫助排出體外、降膽固醇等多種對現代人來說求之不得的夢幻功效。

VVIP 會員限定! 免費使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞, 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

只是,您知道嗎?雖然香菜有這麼多的功效,但是這些實驗主要是建立在萃取過後的香菜萃取物、精油,而且實驗對象主要是細胞或者小鼠,並非是以人直接吃香菜確認是否有效。或許在文獻中效果很明顯,但如果換算成香菜的新鮮植株或香菜種子,你一天要吃多少才能夠抗癌症、抗糖尿病呢?恐怕是會讓你開始感到厭世的量!

但別這麼快氣餒,香菜還是有豐富的營養素,包含了維生素A、維生素C、維生素K、鈣、鐵、鋅、膳食纖維等,攝取香菜對健康絕對是有幫助的事!一般人總是認為什麼食物對身體好,就多吃一點,卻忽略了飲食均衡、食物來源多樣化的重要性,吃一道有六大類食材組成的餐點,遠比吃單一種對身體有益的食物來得更好。下次如果餐廳要在你的餐點中加入香菜,接受它吧!

【延伸閱讀】

●香菜令人畏懼的氣味正是為料理帶來美味的關鍵

●香菜是最古老香料也是傳說中的春藥

●花生過敏可能被治癒!這種菌或將成為救星

【參考資料】

●Sahib, N. G., Anwar, F., Gilani, A. H., Hamid, A. A., Saari, N., & Alkharfy, K. M. (2013). Coriander (Coriandrum sativum L.): A Potential Source of High‐Value Components for Functional Foods and Nutraceuticals‐A Review. Phytotherapy Research, 27(10), 1439-1456.