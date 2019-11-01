18萬精神患者困社區 學者籲推精神居家護理
小燈泡隨機殺人事件，引發社會譁然，卻也凸顯我國精神疾病患者，長年以來並未被受到妥善照顧。中華民國精神衛生護理學會理事長暨台北醫學大學護理學院院長周桂如說，台灣應該要積極推動「精神居家護理照顧」，把居家護理所執業範疇納入精神照顧，別再讓憾事發生，讓社會事件再次教育我們的社會。
中華民國精神衛生護理學會今舉辦「精神居家護理高峰論壇」，周桂如引出數據，根據衛福部統計，全台領有精神重大傷病疾病證明者超過20萬人，其中約14萬到18萬人遍及在社區，而社區資源完全不足。
精神患者多屬社經地位偏低的弱勢族群，欠缺主動求醫能力，導致病情持續惡化。台灣社會多希望精神疾病患者能夠主動就醫，或是希望家人能協助照顧，但家人面對精神疾病，常茫然不解，最基本的叮囑服用藥物，也很能達成。有些家屬認為「吃藥又沒用」又或者是「無法讓患者順利服藥」，最後對他們置之不理。
周桂如說，許多精神患者出院後，家屬照護能力不足，往往出現互動不佳，甚至家庭暴力等狀況。部分患者也因疏於照護而於社區遊蕩，加重民眾疑慮。此時若能透過居家護理所專業護理師的介入服務，不僅可追蹤這些精神患者藥物服用情形，更能協助提供心理支持及情感練習等關懷；有必要時甚至可轉介到精神科醫療院所接受治療。
北護護理學院院長劉玫宜說，曾看見許多精神疾病患者的居家環境，不僅雜亂，且把自己窩在極小的空間裡，可以想像對於疾病恐怕僅有惡化而已。從社會現況以及精神照顧資源來看，精神居家護理照顧的推動具有其必要性。
根據衛福部統計，全台立案的精神科醫療院所有482家，有提供精神居家治療的僅有108家，其中五成七座落在六都。另外，國內有618家居家護理所，照顧對象雖然包含精神疾病患者，實際上的工作卻是以照顧三管的患者為主。
周桂如呼籲，政府將照護精神失能者納入居家護理所的執業範疇，並將這些人力引導到居家護理所從事精神疾病之居家照護。不僅可協助病情控制，紓解社會大眾不安，更能減少因為缺乏照護所引發的社會問題，節省大量社會成本。
衛福部心口司長諶立中表示，精神居家護理的角色應該要審慎思考討論，是否與現有資源重疊。另也要思考精神疾病患者照顧，實際的照顧需求是什麼，後續才能好好討論推動居家護理的問題。
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