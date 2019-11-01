女性別再裝忙！兩年一次X光檢查 降四成乳癌死亡率

2019-11-01 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



女性別再裝忙不檢查、而忽略身體狀況。乳癌為我國婦女發生率第一名的癌症，衛福部死因統計及國健署癌症資料顯示，每年有逾萬名婦女罹患乳癌，逾2000名婦女死亡。

國健署表示，國內實證研究發現，兩年一次的乳房X光攝影，能降低女性41%的乳癌死亡率，並減少30%的晚期乳癌發生率。但調查也發現，台灣女性常因「自認健康沒必要」、「太忙」、「怕痛」等因素，而不願意接受篩檢。呼籲應定期檢查，並透過健康生活型態來預防。

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國健署目前補助國人45到69歲婦女，及40到44歲具乳癌家族史，也就是祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌的婦女，每兩年一次乳房X光攝影檢查，每年約提供86萬名婦女接受篩檢，發現了逾4000名乳癌個案。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，第0到2期的早期乳癌預後很好，五年存活率高達九成，其中定期篩檢扮演最關鍵角色。國健署分析，女性經由篩檢發現的乳癌，高達86%是屬於第0到2期的早期乳癌。

林莉茹說，不過仍有不少女性不願意接受篩檢，國健署調查指出，女性常見不願意接受篩檢原因為「覺得身體健康沒有需要（47.9%）」、「太忙沒有時間（26.0%）」、「乳房攝影檢查過程不舒服會痛（14.4%）」等。但乳房X光攝影檢查一次僅需10到15分鐘即能完成，若擔憂造成身體不適，避開生理期前後一周，也能降低檢查的不適感。