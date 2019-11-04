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追溯千年燈節寓意，察覺人性本善的力量

2019-11-04 12:18文／ 陳翌函

台灣放水燈。圖／真如苑 提供
台灣放水燈。圖／真如苑 提供
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看見一盞明亮的燭火，你會聯想到什麼？是驅趕黑暗的光亮、導引人生方向的智慧，犧牲自己照耀他人的慈悲，還是每個人藏於心中的善性。由於燭火予人的特殊感受，從數千年前至今，世界各地皆有與「燭火」相關的燈節活動，期盼參與者能從燭光燈火中感受並體悟生命的意義，進而步上幸福的人生之途。

比如：融合數千年宗教文化的印度排燈節、流傳近千年的泰國水燈節、超過3百年歷史的法國里昂燈光節，還有日本人習慣於「盂蘭盆節」施放水燈、緬懷先人和已逝親友，台灣每逢農曆七月也有「放水燈」的普渡儀式，越南則有中秋節施放水燈的祈福習俗。

水燈節是泰國的傳統節日，每逢水燈節的夜晚，瀕臨河港或湖邊的地方，水面上都會飄滿水...
水燈節是泰國的傳統節日，每逢水燈節的夜晚，瀕臨河港或湖邊的地方，水面上都會飄滿水燈，閃亮著一片燭光，輝映著青年男女們雙雙的幸福靚影。按照泰國傳統習俗，泰國人將在水燈節當天將親手製作的水燈放入河流中，以寄託心中美好的願望和祝福。圖／shutterstock 提供
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「盂蘭盆節」是日本的夏季風情，是遙想祖先與逝去先人的風俗習慣。圖／shutter...
「盂蘭盆節」是日本的夏季風情，是遙想祖先與逝去先人的風俗習慣。圖／shutterstock 提供
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察覺內心之光的千年燈節慶典
若想了解各國舉辦燈節的初衷，不妨追溯歷史最悠久的印度「排燈節」（Diwari）由來，這是印度最盛大且重要的傳統節慶，當地居民除了在街上排放陶燈，還有不少人會到河邊施放水燈，歡慶「光明驅走黑暗，善良戰勝邪惡」之節慶意義。

傳說數千年前，印度人民曾在魔王那拉卡蘇拉（Narakasura）的暴政統治下過著水深火熱的生活，他還禁止百姓點燈，大家每晚只能在黑暗中度過；後來人民忍不住向印度主神之一的黑天神克里希納（Krishna）求助，擁有保護善良、消弭邪惡使命的黑天神也願意無私地協助人類，最終戰勝了魔王，於是百姓們便紛紛點燈以示感恩和慶祝。

這則傳說，其實還有更深層的意義：當你在點燈的同時，也能以光明驅散心中的黑暗，以本性中的善良戰勝邪惡。所以在印度，「排燈節」又被視為「內心之光」的慶典。

同樣的，擁有近千年歷史的泰國「水燈節」也是當地重要的佛教傳統慶典，舉國上下歡慶的規模完全不亞於觀光客熟悉的潑水節；泰國居民會在這一天施放水燈，向佛祖表達感恩並將自己的祈願隨著流水傳遞給佛祖，同時也透過施放水燈的動作，象徵把自己一整年不好的厄運、悲傷痛苦的負面情緒一起隨波流而消逝，重新找到內心正向且良善的光明，引領自己及他人走出黑暗迷霧。

美國夏威夷放水燈。圖／真如苑 提供
美國夏威夷放水燈。圖／真如苑 提供
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日本放水燈。圖／真如苑 提供
日本放水燈。圖／真如苑 提供
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《真如苑》祈福水燈節，承先啟後的經典燈節活動
除了延續古老傳說與文化所舉行的傳統燈節，由日本《真如苑》橫跨亞、美、歐、非四大洲舉辦的水燈祈福儀式，堪稱是現今承先啟後的全球經典燈節活動，於富士山河口湖舉辦30多年的「放水燈」祈福儀式，現已成為當地重要祭典，還有自1999年開始舉行的美國夏威夷水燈節，更是吸引國際觀光客共襄盛舉，上千盞水燈於海上漂流的壯闊景象，令人為之動容。

日本《真如苑》創立於1936年，承繼2,500多年來的佛教智慧與慈悲，希望超越性別、宗教、種族、階層與文化之隔閡，透過實踐佛陀利他的精神，喚醒眾生本有的良善之心，每個人皆能運用自己的「智慧」與「慈悲」做利他之事，最終成為一股生生不息且不斷向外擴散的良善循環，即為「真如之道」。

為了讓民眾體悟「真如之道」，《真如苑》創辦「水燈節」，冀望人們從點一盞真如水燈，緬懷、感恩先人篳路藍縷、開創一切，同時也能透過這項充滿感恩與仁慈的行動，點亮心中的善性，讓自己成為更好的人，進而為他人帶來更好的幸福生活，與千百年流傳下來的印度「排燈節」和泰國「水燈節 」有著殊途同歸的感恩和發揮內心善性之相同寓意。

《真如苑》現任苑主伊藤真聰說：「一盞水燈代表一個善性。當我們匯聚許多人一起參與，共同點亮一盞一盞的真如水燈，將能使這股良善與慈悲的力量更加強大，能夠為人心帶來安定的力量，並且朝往更好的方向發展。」

台灣放水燈。圖／真如苑 提供
台灣放水燈。圖／真如苑 提供
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真如‧新北《2019國際祈福水燈節》，11／16新北大都會公園微風運河
今年，台灣的真如 ‧ 新北「2019國際祈福水燈節」將於11／16（六）在新北大都會公園微風運河展開，《真如苑》的僧侶們將於現場為眾生祈念；活動後，所有的水燈都將回收、清潔、再利用，並在隔日為微風運河進行淨灘，也期盼民眾秉持利他精神和良善本性，一同維持現場環境的整潔。

倘若印度「排燈節」是象徵「內心之光」的慶典，《真如苑》的真如‧新北「國際祈福水燈節」就是找到「內心之光」並把光用於照耀他人的開悟活動，透過點燈儀式提醒自己懂得感恩並將善性付諸行動，進而影響他人發揮善性，當這股善的力量源源不絕地向外擴散，就會如同你在「國際祈福水燈節」當天，看見盞盞閃耀水燈於微風運河上傳散搖曳、波光粼粼之動人景致，令人讚嘆美不勝收，然而這就是善的美、生命的光，唯有在現場的人才有的切身感動。

水波上閃爍的燈籠燭火，即是生命的燈火。猶如與我們生命聯繫在一起的祖先諸靈、所愛的家人、珍惜的友人，更包含了一切蒼生。因為所有萬物的生命，才有今日的自己，才能開拓未來。

想親身感受「內心之善」的美，提醒自己莫忘將善性付諸行動嗎？11月16日星期六，親臨《真如苑》的真如‧新北「國際祈福水燈節」，感受內心安定的力量，將善的美像漣漪般擴散出去。

真如‧新北《2019國際祈福水燈節》
日期：11／16 （六）
時間：15:00-20:00
地點：新北大都會公園微風運河
網址：http://www.lanternfloating.tw/

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