北榮研究：老年人肌肉量與肌肉生長抑制素間負相關

2019-11-01 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



台灣老年人肌肉量普遍不足。北榮高齡醫學中心主任彭莉甯研究顯示，老年人肌肉量與肌肉生長抑制素間負相關，飲食、荷爾蒙等相對不足外，若運動量缺乏更可能有肌少症問題，但僅透過抽血無法看出。她建議就醫透過進一步檢測確認，並以飲食、運動等方式改善。

台北榮總今適逢創院60周年，會中頒發退輔會「優良醫師獎」、北榮「醫教奉獻獎」、「醫師學術論文獎」等六大獎項。彭莉甯以不同性別之健康高齡社區長者為基礎做研究，探究肌肉量與肌肉生長抑制素（myostatin）的關聯性，獲得醫師學術論文獎佳作。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

彭莉甯說，人在年輕時身體機能越強、肌肉生長抑制越少，但過40歲後身體機能會逐漸退化，人體肌肉質、量以及功能會隨著年齡增加而降低，進而導致體力與活動力下降。

研究顯示，身體肌肉量會每10年掉3%至8%，女性長者的握力甚至每年會減5%；而65歲以上老年人在飲食上，蛋白質攝取量有普遍不足問題，若平日沒有運動習慣，肌肉量流失會更嚴重，甚至出現肌少症。

肌少症是一種老年人肌肉流失，進而影響身體機能的疾病。因為肌肉流失，導致體力、代謝機能都會下降，走動時容易累、沒力、易跌倒，但若不動，會使代謝更差、體重增加，陷入惡性循環。久了會影響情緒、食慾、精神狀態、認知功能。