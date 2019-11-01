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北榮研究：老年人肌肉量與肌肉生長抑制素間負相關

2019-11-01 11:50聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

台灣老年人肌肉量普遍不足。北榮高齡醫學中心主任彭莉甯研究顯示，老年人肌肉量與肌肉生長抑制素間負相關，飲食、荷爾蒙等相對不足外，若運動量缺乏更可能有肌少症問題，但僅透過抽血無法看出。她建議就醫透過進一步檢測確認，並以飲食、運動等方式改善。

台北榮總今適逢創院60周年，會中頒發退輔會「優良醫師獎」、北榮「醫教奉獻獎」、「醫師學術論文獎」等六大獎項。彭莉甯以不同性別之健康高齡社區長者為基礎做研究，探究肌肉量與肌肉生長抑制素（myostatin）的關聯性，獲得醫師學術論文獎佳作。

彭莉甯說，人在年輕時身體機能越強、肌肉生長抑制越少，但過40歲後身體機能會逐漸退化，人體肌肉質、量以及功能會隨著年齡增加而降低，進而導致體力與活動力下降。

研究顯示，身體肌肉量會每10年掉3%至8%，女性長者的握力甚至每年會減5%；而65歲以上老年人在飲食上，蛋白質攝取量有普遍不足問題，若平日沒有運動習慣，肌肉量流失會更嚴重，甚至出現肌少症。

肌少症是一種老年人肌肉流失，進而影響身體機能的疾病。因為肌肉流失，導致體力、代謝機能都會下降，走動時容易累、沒力、易跌倒，但若不動，會使代謝更差、體重增加，陷入惡性循環。久了會影響情緒、食慾、精神狀態、認知功能。

彭莉甯說，在亞洲地區，小腿圍的粗細成為肌少症相關指標，若要初步檢視，可透過量小腿圍方式檢查。65歲以上老年人男性小腿圍小於34公分、女性小於33公分，就可能是肌少症的危險族群，建議就醫進一步評估握力、走路速度、起立蹲下等肌力測試，如男性握力小於28公斤、女性小於18公斤，也可能有肌少症，應儘早透過均衡飲食控制，甚至可考慮營養補充品，達到飲食均衡的目標，並持之以恆運動，來避免病情加重。

台灣老年人肌肉量普遍不足，除飲食、荷爾蒙等相對少外，若運動量缺乏更可能有肌少症問...
台灣老年人肌肉量普遍不足，除飲食、荷爾蒙等相對少外，若運動量缺乏更可能有肌少症問題。圖／123RF
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