震撼二聲炸 國道四號台中環線豐原潭子段三號隧道打通
2019-11-01 11:34
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
碰、碰！國道四號台中環線豐原潭子段豐原3號隧道西行線上半斷面今天打通，在炸藥炸開後，工程人員歡聲雷動，交通部長林佳龍等人開香檳祝賀，林佳龍說，台中環線預計2022年全線完工通車，將是大台中公路環線最後一塊拼圖，大豐原山城地區進出台中串連路段，打造大台中環線最後一里路。
國道四號台中環線豐原潭子段全長11公里，有橋梁和3座隧道，穿過豐原東側丘陵，分別是豐原1號、2號和3號，長度分別1791公尺、470公尺和1585公尺，除豐原1號西口局部是錦水質岩外，其餘都是泥質砂岩和砂頁岩互層分布的卓蘭層，隧道採雙車道設計，車道寬度3.65公尺，淨高4.9公尺，每350公尺設一坐人行聯絡隧道，每1000公尺設一座車行聯絡隧道，豐原3號隧道施工14.5個月後，上半斷面西行線今天打通；2號隧道今年5月已打通。
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交通部長林佳龍和立委江啟臣、洪慈庸和許多工程與營造人員今天到場參加打通典禮，施工單位更邀請工程人員家屬到場觀禮，見證歷史一刻，當隧道炸開，二聲爆炸聲很震憾，伴隨山搖地動和強閃光，隨後大批工程人員接近洞口，從無線電確認另一端工程人員進度，以怪手再部分開挖後，強光透出，眾人大聲歡呼，代表西行線隧道正式打通。
林佳龍打開香檳，和工程人員舉杯慶祝，並送每位工程人員紅包；林佳龍說，豐潭段有多種創新，1號隧道施工期間遇到文史遺跡，停工和學術單位共同討論如何保留，新的綠工法，水不排出，工地有消防自動灑水，確保施安全等內容。
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