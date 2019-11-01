視察蘇花改 蔡英文：明年春節前一定有安全回家路

2019-11-01 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



蘇花改工程進度已逾9成，蔡英文總統上午視察仁水隧道，聽完簡報表示，明年1月5日是工程團隊很有信心通車的時間，到時候一定給東部民眾一個好消息。

這是蔡英文兩年內第三度視察蘇花改，她由立委蕭美琴、交通部次長黃玉霖、公路總局長陳彥伯等人陪同，今早抵達仁水隧道；蘇花改工程處長邵厚潔簡報指出，將以1月5日通車為目標。

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黃玉霖則說，後續蘇花公路瓶頸路段改善部分，已將蘇花改安全改善方案，也就是「蘇花安」送到行政院。

就在總統造訪前不到12個小時，蘇花公路170公里處昨天深夜才因強降雨致土石坍滑，封閉近兩個小時。蔡英文說，長久以來蘇花公路友一旦發生坍方，交通不便，花蓮人就提心吊膽，對東部交通改善，是政府最大的挑戰，也是要全力來做的事情，「安全回家的路，就是總統的事」，後續工程希望公路總局全力來做，克服環評和其他困難，早日規畫。

媒體詢問韓國瑜拋出學貸免息政策，蔡英文強調，去年就已調降學貸利率、拉長寬限期，就是要降低學生負擔，也會持續檢討，看有沒有空間，在財務的部分上，持續讓年輕人減輕負擔。

至於明天將在台南與黨內初選對手、行政院前院長賴清德同框，蔡英文說，確實有這個行程，希望集結全黨最大力量，在明年初選舉打出最好成績，總統要贏國會要過半，是全黨一致努力的目標。