無人機生產地無規範 民航局：將諮詢專家評估

2019-11-01 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



美國內政部將針對中國大陸製造的無人機進行檢驗，在檢查通過之前，先行停機。對此，民航局表示，我國目前尚無相關規範，不過，這是屬於近期關注的新議題，將諮詢相關專家，評估是否必要進行額外檢驗。

美國內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）下令，所有中國製造的無人機進行安全性調查，在調查完成以前所有政府單位不得使用任何中國製造的無人機，包括零件在中國製造的無人機，有810架的無人機停飛。

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中國大陸的無人機產量大，其中，大疆是世界最大的無人機製造商，其產量約占世界的六成。熟悉無人機市場人士指出，目前中國大陸製作的無人機於台灣民間使用占了將近八成。不過，目前民航局針對中國大陸等外國製造、進口的無人機，尚無相關法規把關。

民航法中修正的無人機管理法規明年3月31日將上路。民航局表示，法規生效後，將檢驗25公斤以上無人機的圖資、電子圍籬、重要組件、馬達、相對應速度規格等。但沒有針對製造、進口進行檢驗。