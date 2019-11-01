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傅達仁安樂死周年 其子銜命續推專法

2019-11-01 11:23聯合報 記者張文馨／台北即時報導

已故體育主播傅達仁因胰臟癌末期，去年6月赴瑞士執行安樂死。其子傅俊豪接續父親推動安樂善終的遺願，以安樂善終促進會理事長身分，出席立院記者會，呼籲朝野立委支持「尊嚴善終法」的立法。

提案的國民黨立委許毓仁指出，善終權是選擇不是必要，社會須透過理性對話形成共識。

許毓仁表示，行政院主計總處統計指出，2016年國人健康平均餘命為71.2歲，不健康的存活年數有8.8年。同志諮詢熱線2017年調查發現，92%受訪者支持台灣安樂死合法化。

許毓仁提到，善終包括由醫師協助自殺和自願積極安樂死，國際社會中各有國家將其合法化。他提出「尊嚴善終法」草案，就是希望讓疾病無法治癒、痛苦難以忍受，且醫生病人皆認為無其他何以替代方案的病人，能夠依照病人自願的請求，由醫師來終止病人生命，或由醫師協助，由病人自行終止生命。

根據草案內容，申請尊嚴善終須具中華民國國籍、具完全行為能力，且臨床上有疾病無法治癒、痛苦難以忍受及醫病皆認為無其他合理替代方法。病人應親自且明確向主治醫師提出第一次申請；第二次申請以書面聲明為之。而善終權完成申請須經過第三次，由病人親自明確向主治醫師提出最終申請。

草案禁止醫事人員及照顧服務提供者主動和病人討論善終事宜，或建議病人申請尊嚴善終。病人得隨時撤回申請，且醫師也擁有「不施行權」，可以依照其專業或意願，不執行尊嚴善終。經過尊嚴善終委員會審查個案合法的醫事人員，不負民事、刑事及行政責任。

傅達仁去年六月赴瑞士執行安樂死，其子傅俊豪（左二）接手繼續推動安樂死專法立法工作...
傅達仁去年六月赴瑞士執行安樂死，其子傅俊豪（左二）接手繼續推動安樂死專法立法工作。記者張文馨／攝影
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醫師許毓仁安樂死
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