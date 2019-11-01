9月爆發群聚感染 成大登革熱疫情解除
2019-11-01 12:15中央社 台南1日電
成功大學9月下旬爆發登革熱群聚感染，出現5例第三型本土性病例及1例境外移入病例，經過一個月防治，台南市政府衛生局今天宣布解除成大登革熱疫情。
台南市衛生局人員今天指出，在民眾、成大校方及公部門配合努力下，成大10月29日疫情解除。
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成大勝利校區9月24日確診第三型本土性登革熱病例後，接著陸續引爆4例，感染源被認定是來自於一名境外移入病例的東南亞學生。
衛生局在成大展開大規模採血監測，成大校方也宣布比照SARS時期要求全校各系館、宿舍啟動進出人員量體溫發燒篩檢，避免擴散。
另外，成大更製作「學生發燒自我通報網站」，提供學生自主管理；10月2日至16日期間，各院系以系級為單位，每堂課前要先讓學生觀看中英文對照的登革熱防疫影片，全面防疫。
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