今起網路可訂普悠瑪太魯閣站票 但取票有這限制

2019-11-01 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



台鐵局於今年5月2日起開放全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號，每列次限量發售120張站票。 本報資料照片 分享 facebook

台鐵局今年5月全面開放旅客在現場窗口購買普悠瑪號、太魯閣號等新自強號站票，希望讓「非搭這班車不可」民眾有車可搭。經過數月測試，台鐵局今天開放網路預訂新自強號站票功能。不過要注意的是，預售站票無法在超商和App取票。

普悠瑪、太魯閣號等傾斜式列車上路之初，台鐵以安全為由不賣站票。但連假與旺季東部幹線一位難求，路線容量又無法增加，台鐵開放過年與連假，當日在窗口賣站票，協助疏運。

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今年5月2日開放平常日也在購票窗口購買當日站票，每班限量120張。台鐵局說，開放站票是為疏運需求，新自強號一天有50列次以上往返花東，若所有站票賣出，等同可增加6000旅次，讓臨時有需求返鄉或是通勤的民眾，可搭上理想列次。

經過數月系統測試，台鐵局今天上午10時開放網路購買新自強號站票，預定方式跟台鐵一般網路訂票的規定相同，僅提供可預訂當日開車前一小時以上車票，不足一小時則無法提供預定。另外，要在發車前30分鐘取票。

不過，台鐵局提醒民眾，考量訂購站票者都是有迫切乘車需求的，所以在網路訂購新自強號站票後，僅能於台鐵營業窗口及車站對號列車自動售票機取票，代售管道（包含超商及郵局）及台鐵e訂通2019App則不提供取票服務。