秋冬限定美景！阿里山隙頂雲海夢幻美麗如人間仙境

2019-11-01 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，海拔約1400公尺的嘉義縣番路鄉公田村隙頂地區，是遊客觀賞雲海地點之一，嘉義市知名攝影家曾國根日前開車上阿里山公路隙頂，幸運地拍到夢幻的雲海美景，貼臉書分享，網友驚嘆好美呀，紛紛按讚。

曾國根經常將拍攝的嘉義縣市自然美景，貼臉書與網友分享，這次拍攝秋冬限定美景，有如仙境般的隙頂雲海，層層雲堆，讓人有如置身仙境，雲海美景不輸海拔2000多公尺的阿里山森林遊樂區雲海，讓人感受大自然奇妙化工。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

曾國根簡單地「以久違了!隙頂雲海」，形容他觀賞拍攝隙頂雲海內心喜悅；當地居民說，想看美美雲海，可不是每回都能看到，要碰運氣，看老天臉色，需要充足霧氣及水氣，通常前一晚下過雨後隔天就有機會看到，不過，有時水氣太足，會形成霧太多的「白牆」。

阿管處在隙頂建步道，隙頂有三寶，茶園步道、雲瀑雲海及二延平夕照，尤其雲海雲瀑及夕照，名列全台

山區十大日出夕照雲海勝景之一，使隙頂遠近馳名，受遊客及攝玩家喜愛，隙頂海拔1250公尺，位於阿里山公路54公里附近，是眺望日出地方，早期被稱「曦頂」，隙頂成為阿里山公路重要的中途休憩景點，二延平步道視野展望絕佳。