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秋冬限定美景！阿里山隙頂雲海夢幻美麗如人間仙境

2019-11-01 10:01聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，海拔約1400公尺的嘉義縣番路鄉公田村隙頂地區，是遊客觀賞雲海地點之一，嘉義市知名攝影家曾國根日前開車上阿里山公路隙頂，幸運地拍到夢幻的雲海美景，貼臉書分享，網友驚嘆好美呀，紛紛按讚。

曾國根經常將拍攝的嘉義縣市自然美景，貼臉書與網友分享，這次拍攝秋冬限定美景，有如仙境般的隙頂雲海，層層雲堆，讓人有如置身仙境，雲海美景不輸海拔2000多公尺的阿里山森林遊樂區雲海，讓人感受大自然奇妙化工。

曾國根簡單地「以久違了!隙頂雲海」，形容他觀賞拍攝隙頂雲海內心喜悅；當地居民說，想看美美雲海，可不是每回都能看到，要碰運氣，看老天臉色，需要充足霧氣及水氣，通常前一晚下過雨後隔天就有機會看到，不過，有時水氣太足，會形成霧太多的「白牆」。

阿管處在隙頂建步道，隙頂有三寶，茶園步道、雲瀑雲海及二延平夕照，尤其雲海雲瀑及夕照，名列全台

山區十大日出夕照雲海勝景之一，使隙頂遠近馳名，受遊客及攝玩家喜愛，隙頂海拔1250公尺，位於阿里山公路54公里附近，是眺望日出地方，早期被稱「曦頂」，隙頂成為阿里山公路重要的中途休憩景點，二延平步道視野展望絕佳。

除隙頂雲海美景吸睛，秋冬季節阿里山公路竹崎鄉「頂石棹琉璃光」，也是季節限定特殊景觀美景，曾國根上個月開車上頂石棹，幸運地拍到璀燦夢幻的琉璃夜美景，貼臉書分享，網友驚嘆，假日吸引不少攝影愛好者，擺放腳架耐心守候。

雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根日前開車上阿里山公路...
雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根日前開車上阿里山公路隙頂，幸運地拍到夢幻的雲海美景。圖／曾國根提供
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雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根日前開車上阿里山公路...
雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根日前開車上阿里山公路隙頂，幸運地拍到夢幻的雲海美景。圖／曾國根提供
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雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根日前開車上阿里山公路...
雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根日前開車上阿里山公路隙頂，幸運地拍到夢幻的雲海美景。圖／曾國根提供
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雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根日前開車上阿里山公路...
雲海是大阿里山區秋冬季節特有自然景觀，嘉義市知名攝影家曾國根日前開車上阿里山公路隙頂，幸運地拍到夢幻的雲海美景。圖／曾國根提供
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阿里山嘉義
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