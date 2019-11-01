飛機餐難吃？機餐王分析原因 大推這款意外的好吃

2019-11-01 09:42 聯合新聞網 綜合報導



一名常搭飛機的網友分享自己吃過的各式飛機餐，其中這款「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」讓他大讚真的好吃。 圖／翻攝自PTT 分享 facebook 許多人搭飛機時很在意飛機餐好不好吃，日前有網友在PTT論壇上發文寫道從香港回台中時，看到飛機餐是雞肉麵，頓時沒了胃口，並且整個退回去給空姐，不過他也好奇的想問網友有沒有吃過最難吃的飛機餐？貼文引來網友熱烈討論，甚至有網友PO出自己搭過的飛機所吃過的各式餐點照片，並且分析飛機餐不好吃的原因。

這位專精飛機餐的網友表示，飛機餐本來就不是吃好吃的，他分析飛機餐好不好吃的原因有兩個，第一「你會因為機艙氣壓導致味覺遲鈍而覺得索然無味，也因為這樣，通常機上餐會做得又油又鹹，比較重口味一點」；第二則是機組員控制烤箱的功力。

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這名網友以自己的經驗為例，他說有陣子幾乎每個禮拜都搭某家廉航，永遠都吃一樣的排骨飯，但同樣的菜色經由不同組員烤出來的真的差很多，「烤箱控制不好很容易把餐盒烤得太乾，青菜也會一副死掉的樣子，更別說飯粒快要變鍋巴這種失敗的極致」。

他還發揮調查精神，統計後發現只要碰到某個座艙長的時候，拿到的餐點狀況就會比較好，詢問過機組員才知道並不是每個送餐的都很會用烤箱。這名網友還分享自己所吃過的各種飛機餐並且分析各優缺點，他還大推「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」意外的好吃，他稱讚這是目前吃過的飛機餐中的第一名。

專業分析貼文一出讓網友讚嘆不已，「飛機餐之神？」、「機餐王！」、「你還做紀錄」、「飛機上的美食家」、「你要不要申請幫他們寫評鑑呀？」、「你講的我好想吃國泰紅酒燉牛肉」、「空廚系？」、「飛機餐系主任，推」、「你真懂吃」、「記得所有飛機餐的細節超強」。