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兩天下近700毫米的雨 氣象局對宜蘭發布超大豪雨特報

2019-11-01 07:37聯合報 記者董俞佳／即時報導

中央氣象局對宜蘭發布超大豪雨特報，表示受東北風影響，宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨發生機率，花蓮縣也有局部大雨或豪雨發生機率，對台東地區（含蘭嶼、綠島）及新北市山區則發布大雨特報。

根據氣象局觀測資料，至上午7時宜蘭縣如南澳從昨天起已累積694毫米的降雨，氣象局副局長鄭明典在臉書發文提醒，宜蘭雨很大，已到超大豪雨等級，蘇花用路人小心。

氣象局說，宜蘭、花蓮、台東及新北要注意瞬間大雨及雷擊，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局說，宜蘭、花蓮、台東及新北要注意瞬間大雨及雷擊，山區請慎防坍方、落石及溪水...
氣象局說，宜蘭、花蓮、台東及新北要注意瞬間大雨及雷擊，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。圖／中央氣象局提供
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豪雨氣象局
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