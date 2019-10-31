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歌劇院舞台地板三夾板現形？衛武營：升降機裝畢優化中

2019-10-31 23:58聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

黑潮藝術日前邀德國斯圖加特芭蕾舞團赴高雄衛武營歌劇院演出，發覺舞台竟是三夾板，並聽現場工作人員說是因為底下未裝舞台升降機，質疑國際規格場館竟是未完工狀態。衛武營國家藝術文化中心表示，歌劇院舞台專業升降設備在啟用前已裝設完成，並調出照片，有圖有真相，現正進行優化中，所以上面鋪了一層三夾板，可能是三夾板給藝術團體的觀感不好，造成誤解。

衛武營國家藝術文化中心工作人員說，這項演出並未用到歌劇院舞台升降機，藝術團體在鋪設演出要用的舞蹈彈性地板時，看到三夾板，又誤以為下方是空的，沒有設舞台升降機，就用三夾板草草封起來。「衛武營是國際規格演出場地，不可能做出這種不負責任的事情來。」

衛武營表示，衛武營工程案2005年行政院核定、歷經多次設計變更、2010年動工、2018年啟用。開放式的空間設計，佔地近10公頃，因管理範圍廣大，衛武營啟用後持續進行內外空間及軟硬體設備優化工程。為不影響觀眾及藝術團隊進場，採取分階段優化方式，陸續針對場館安全設施、營運服務設施、設備功能升級等項目進行優化。

至於歌劇院舞台專業升降設備，在啟用前已裝設完成，這套專業設備為全自動控制的精密機械，但因為是101年時依原設計發包，至今已歷時8年以上。為加強展現功能，進一步提升安全係數，目前持續進行測試調校作業，上頭的確臨時鋪了一層三夾板。後續將依最新標準進行安全監測評估，並配合表演團隊進館時程，選擇劇院空檔期間，協調廠商進場施工。

衛武營國家藝術文化中心為歌劇院舞台下方的升降設備，進行調校作業。圖／衛武營提供
衛武營國家藝術文化中心為歌劇院舞台下方的升降設備，進行調校作業。圖／衛武營提供
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衛武營國家藝術文化中心為歌劇院舞台下方的升降設備，進行調校作業。圖／衛武營提供
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衛武營國家藝術文化中心為歌劇院舞台下方的升降設備，進行調校作業。圖／衛武營提供
衛武營國家藝術文化中心為歌劇院舞台下方的升降設備，進行調校作業。圖／衛武營提供
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衛武營歌劇院
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