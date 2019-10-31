歌劇院舞台地板三夾板現形？衛武營：升降機裝畢優化中

2019-10-31 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



黑潮藝術日前邀德國斯圖加特芭蕾舞團赴高雄衛武營歌劇院演出，發覺舞台竟是三夾板，並聽現場工作人員說是因為底下未裝舞台升降機，質疑國際規格場館竟是未完工狀態。衛武營國家藝術文化中心表示，歌劇院舞台專業升降設備在啟用前已裝設完成，並調出照片，有圖有真相，現正進行優化中，所以上面鋪了一層三夾板，可能是三夾板給藝術團體的觀感不好，造成誤解。

衛武營國家藝術文化中心工作人員說，這項演出並未用到歌劇院舞台升降機，藝術團體在鋪設演出要用的舞蹈彈性地板時，看到三夾板，又誤以為下方是空的，沒有設舞台升降機，就用三夾板草草封起來。「衛武營是國際規格演出場地，不可能做出這種不負責任的事情來。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

衛武營表示，衛武營工程案2005年行政院核定、歷經多次設計變更、2010年動工、2018年啟用。開放式的空間設計，佔地近10公頃，因管理範圍廣大，衛武營啟用後持續進行內外空間及軟硬體設備優化工程。為不影響觀眾及藝術團隊進場，採取分階段優化方式，陸續針對場館安全設施、營運服務設施、設備功能升級等項目進行優化。