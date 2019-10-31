海底世界自由繽紛 陳陽熙展書與畫

2019-10-31 22:36 台灣醒報 記者章文╱台北報導



陳陽熙的海底干支圖，別有況味。(photo by 章文/台灣醒報) 分享 facebook

「我三十歲左右幾次潛水的經驗，覺得海底很美麗，後來也常常幫國外海邊。」名畫家陳陽熙喜歡捕捉海底世界的魚群風貌，特別畫出魚群的自由自在，最近他在國父紀念館逸仙畫廊展出他的「心象藝術世界」，壁上幾乎都是海底世界的自由繽紛。

從事水墨創作已逾40餘年的陳陽熙，累積數十年的探索，將自己獨特的水墨語彙與創作理念做有機的結合。此次展出的依然是以海底系列為主，特別是「海底世界長卷」，高達97公分、長達2100公分的巨幅畫作，刻劃海底生生不息的景觀，挑戰收藏家的魄力，他自己則是耗時10個多月，在一百餘坪的畫室才完成巨作。

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另外一系列的「海底干支圖」可說是整個海底的縮影，算是個人階段性探討的總結。一幅包括三小幅，共20幅代表60年的生命循環。

一幅以「道」為名的巨幅則觸及他內心深處的理念，他說，「道」先於世界而存在，企圖以筆墨解讀老子道德經。以漩渦、颱風眼的造型，展現道的生生不息。 「夢幻舞群」則是將水墨觸角推向超現實的範疇，作品安置25位現代舞者於廣漠的雲海，表現舞者心靈的解放，創作者志在挑戰個人的心境。

畫家在11月5日前的展期中，天天駐守現場，與觀者做心靈交流。

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