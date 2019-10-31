影／下任雲門總監鄭宗龍 跳進辦公大樓邀民眾共舞
2019-10-31 21:54
聯合報 記者陳宛茜
／即時報導
在國泰人壽大樓的大廳裡，雲門舞者翩翩起舞，逐漸融化辦公大樓剛冷的線條；冷不防，舞者拉起一旁觀看的上班族，引領他們隨著韻律搖擺身體、快樂共舞。雲門舞集下任藝術總監鄭宗龍說：「我想讓舞蹈更靠近民眾，在這塊土地上散發更多快樂能量。」
1996年起，雲門舞集和國泰金控合作多場大型戶外公演，被盛讚為「地表最大型的戶外舞蹈活動」。2001年起，雲門舞者又走入社區與學校，共計走遍六十九所學校、觀賞人次逾十九萬人。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
隨著林懷民年底即將退休、卸下雲門藝術總監一職，此一戶外舞蹈活動也將出現新的面貌。11月起，鄭宗龍帶領雲門舞者展開新形式演出，不僅走入地方，更要跳進公共空間，如到澎湖科技大學體育館、彰化縣政府大廳、台南市美術館二館大廳等。鄭宗龍將帶領舞者打破舞台與觀眾界線，牽起大眾的手，讓每個人都能感受舞蹈的溫度。
鄭宗龍表示，十多年來隨雲門走進學校和社區，感受舞蹈帶給人們的快樂。這次決定把舞蹈帶進公共空間，70分鐘的演出，除了有舊作選粹和編創新作，更加入與觀眾的互動。「希望有一個下午，大家牽起手在林生祥、林強的音樂中，將那個空間人和人的關係，變得更快樂、更放鬆。」
「當觀眾在博物館遊逛時，聽到林強的歌聲、突然有人把你拉起來、一起跳舞。」鄭宗龍描述他心中理想的舞蹈場景，眼睛發亮。「原本安靜的美術館或忙於辦公的縣府大廳，突然有一群人跳舞，那是甚麼感覺？在那裡一起跳過舞的人，從今以後會不會對這個空間有新的想法？」
明年一月一日起，鄭宗龍正式成為雲門舞集藝術總監。過去雲門舞者總是穿黑衣，此次邀民眾共舞的的舞者卻是一身白。被問到雲門是否會出現新的風格？鄭宗龍表示：「創作是最重要的，林老師是我追隨的目標，但也要誠實面對自己。」他的目標是「把對舞蹈的熱愛，和舞蹈可以讓人們放鬆和快樂的能量，持續散播給更多人。」
留言