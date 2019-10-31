影／下任雲門總監鄭宗龍 跳進辦公大樓邀民眾共舞

2019-10-31 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



在國泰人壽大樓的大廳裡，雲門舞者翩翩起舞，逐漸融化辦公大樓剛冷的線條；冷不防，舞者拉起一旁觀看的上班族，引領他們隨著韻律搖擺身體、快樂共舞。雲門舞集下任藝術總監鄭宗龍說：「我想讓舞蹈更靠近民眾，在這塊土地上散發更多快樂能量。」

1996年起，雲門舞集和國泰金控合作多場大型戶外公演，被盛讚為「地表最大型的戶外舞蹈活動」。2001年起，雲門舞者又走入社區與學校，共計走遍六十九所學校、觀賞人次逾十九萬人。

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隨著林懷民年底即將退休、卸下雲門藝術總監一職，此一戶外舞蹈活動也將出現新的面貌。11月起，鄭宗龍帶領雲門舞者展開新形式演出，不僅走入地方，更要跳進公共空間，如到澎湖科技大學體育館、彰化縣政府大廳、台南市美術館二館大廳等。鄭宗龍將帶領舞者打破舞台與觀眾界線，牽起大眾的手，讓每個人都能感受舞蹈的溫度。

鄭宗龍表示，十多年來隨雲門走進學校和社區，感受舞蹈帶給人們的快樂。這次決定把舞蹈帶進公共空間，70分鐘的演出，除了有舊作選粹和編創新作，更加入與觀眾的互動。「希望有一個下午，大家牽起手在林生祥、林強的音樂中，將那個空間人和人的關係，變得更快樂、更放鬆。」

「當觀眾在博物館遊逛時，聽到林強的歌聲、突然有人把你拉起來、一起跳舞。」鄭宗龍描述他心中理想的舞蹈場景，眼睛發亮。「原本安靜的美術館或忙於辦公的縣府大廳，突然有一群人跳舞，那是甚麼感覺？在那裡一起跳過舞的人，從今以後會不會對這個空間有新的想法？」