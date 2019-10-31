設溜滑梯遭立委批評 故宮：連結遊具和藝術文化
典藏古代文物的故宮，設溜溜滑梯就是不專業？立委柯志恩今天在立法院教育文化委員會質詢故宮院長吳密察，批評故宮南院展覽太多展期過短、讓教育推廣人員策展、打算設置溜滑梯等措施，活動導向凌駕策展專業，讓故宮南院淪為嘉義的縣立南院活動中心。
對此，故宮發出聲明表示，故宮南院絕大部分展品都為借調自調借北部院區書畫、器物、文獻等三典藏單位文物。 博物館肩負文化推廣任務，為促進觀眾對於故宮文物之認識，並從小培養參觀博物館的習慣，故宮南院於策展同時多方面運用文物元素，設計互動體驗，強化親子共學之樂趣，增進觀眾入館動機。
至於溜滑梯，故宮表示，興建中之溜滑梯乃屬於地景親子遊憩區，將以典藏織品紋樣，設計溜滑梯景觀，另外以伊萬里鯉躍龍紋大盤，作為戲水區紋飾設計，讓南院的遊具與藝術文化連結
故宮四點聲明如下:
一、 平衡南北文化均富，並回應地方鄉親期待，國立故宮博物院南部院區除了少部分捐贈與購藏文物，絕大部分展品以調借北部院區書畫、器物、文獻等三典藏單位文物，建構質量兼具之大型主題式展覽。今年推出的「泥土的座標─院藏陶瓷展」、「名山鉅作—張大千廬山圖特展」及國寶文物〈肉形石〉展出，讓南部院區亮點不斷，成功衝出高人氣。故宮將在此人氣基礎上，持續精進展覽品質，亦歡迎民眾回饋參觀意見，故宮將廣納各界意見，做為未來策展參考。
二、 博物館肩負文化推廣任務，為促進觀眾對於故宮文物之認識，並從小培養參觀博物館的習慣，故宮南院於策展同時多方面運用文物元素，設計互動體驗，強化親子共學之樂趣，增進觀眾入館動機。如「交融之美—神戶市立美術館大展」大廳設置沉船，乃經由中央研究院史語所研究員指導，復原荷蘭沉船，另仿水下考古內容設計挖寶活動，讓觀眾於活動中更加深入理解展覽內容。
三、 故宮南院園區占地70公頃，園區內除美麗湖景外，更有世界知名藝術家草間彌生等大型戶外裝置藝術，為讓在地民眾充分享受此公共建設成果，故宮南院推動休館不休園，讓南部園區成為藝術大公園，現興建中之溜滑梯，亦為此精神下規畫之地景親子遊憩區，將以典藏織品紋樣，設計溜滑梯景觀，另外以伊萬里鯉躍龍紋大盤，作為戲水區紋飾設計，讓南院的遊具與藝術文化連結。
四、 南部院區為與地方共榮，正規畫與嘉義公私部門合作串連，包括縣市政府、國家風管處、觀光旅遊業、周邊景點等。目標不僅關注在提升自身的參觀人數，同時期望帶動嘉義整體的區域觀光效益，提升整體觀光環境。
留言