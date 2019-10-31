牙痛十多年...這位醫師知道喊痛的病人不是裝病
很多人都有看牙醫的經驗，一般人想到看牙科，都不覺得是什麼大毛病，但對振興醫院復健醫學部運動復健科主任陳建成來說，卻是十幾年的折磨。陳建成是復健科醫師，一直都處理病患骨頭和肌肉疼痛問題，這漫長的看牙經驗，也讓他對疼痛有更深的一層體悟。以下是他分享與疼痛共處的心路歷程：
我罹患的是「顎骨壞死」，一開始覺得口腔有個地方在痛，大概知道部位，所以認為「應該是牙痛吧？」，就去看了牙科並且進行根管治療。
後來疼痛不見改善。牙醫師判斷是根管治療沒有做乾淨，因此持續進行，但疼痛依舊；這個期間疼痛把我折磨得很慘，因為一直痛，後來醫師只好介紹我去不同家醫院找別的醫師診治。
我當時剛升主治醫師沒多久，又接了復健醫學會副秘書長的職務，加上正在研究所攻讀博士。正逢工作、進修最忙碌的時期，遇上牙痛，可說是 「內外交迫」。
當時的疼痛是24小時持續不間斷的，痛到不能睡，也不能專心做事，而且根管做到最後，牙也都拔了，卻還是一直在痛。由於X光無法看出顎骨壞死，甚至一度被當作是三叉神經痛，醫師開了抗焦慮藥。
後來牙齒都快拔光了，疼痛仍然沒有解決。這時才開始往牙周病的方向治療，找到牙周病專科的醫師，發現是顎骨壞死。前後進行了四次骨頭刮除清創手術，我的疼痛才慢慢消退。再加上等待植牙的過程，前後歷經了十幾年。
當時牙醫給我的診斷是「不明原因」顎骨壞死。我自己回想，可能和童年的經歷有關。
我小時候在中部鄉下長大，那個時候沒有人教導怎麼正確刷牙，也沒有正規醫師。我在小學階段，就做了根管治療，當時的技術是用化學毒物做根管去神經治療，可能因此滲透到骨頭，進而造成骨頭壞死。這些只能推測也無法証實，但幸好經過一連串的診治，生活終於慢慢回到正常。
也因為看牙的經歷，讓我對疼痛有更深的一番體悟。當時要面對病人和許多工作上的事情，加上因為吃藥，人一直處在昏昏沈沈的狀態，真的是靠著意志力才硬撐過來。
當時的情況，我就是不得已必須接受「它一直在痛」這個事實，同時我也一邊「處理它」。因此這讓我明瞭「與疼痛共處」並不是放棄，而是知道這件事不是一朝兩日可以解決，我必須找一個模式讓日子繼續過下去。
我是復健科醫師，自己當病人後更深刻體會，病人痛到最後一定睡不好、滿臉憔悴，充滿焦慮。因此許多慢性病病友也多多少少有精神領域的共病，疼痛相關疾病一定要有心理或精神層次的鑑別診斷，但應該要放在最後一個考慮。經歷這樣漫長的醫病角色互換，讓我更懂得用心去幫病人分析、找出真正病因，解決問題。
● 顎骨壞死
顎骨壞死是上顎骨或上顎骨的骨頭壞死，表現主要為疼痛和流膿。馬偕醫院口腔顎面外科主任鄭介原表示，顎骨通常不會無緣無故壞死，常見的是神經發炎導致顎骨被破壞以及因為藥物副作用，如骨質疏鬆的藥導致骨頭壞死。另外，也有可能是因為自身免疫或是骨頭本身囊腫所引起。鄭介原表示，若牙齒治療一直沒好，可至專門的口腔顎面外科進行診治，可藉由骨頭掃瞄攝影發現病灶。
陳建成
現職：
．振興醫院復健醫學部運動復健科主任
．長庚科技大學助理教授
年齡：53歲
專長：
．骨關節肌肉系統復健
．神經系統復健
．疼痛診治
．腦性痳痺、小兒痳痺等療育
．外傷、創傷等早期及後期復健規劃
．運動傷害
．頸痛肩痛腰痛等常見疾病診治
．其他復健相關醫療諮詢
經歷：
．台北榮民總醫院醫師
．振興醫院總醫師、主治醫師、復健科主治醫師
．中華民國醫用超音波學會會員
．急救加護學會訓練合格
．中華民國運動醫學會會員
．台灣復健醫學會副秘書長
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