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「怪醫黑傑克」沒白看！ 小一童糾正醫師誤判

2019-10-31 21:06聯合新聞網 綜合報導

兒子一句，盲腸炎是要開刀的欸，這讓醫師靈光一閃想到這些症狀說是盲腸炎也合理。圖擷...
兒子一句，盲腸炎是要開刀的欸，這讓醫師靈光一閃想到這些症狀說是盲腸炎也合理。圖擷自YouTube
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每當人們生病不舒服時就會到醫院就醫，不過竟有小朋友比醫師判定疾病更準的案例！近日小兒科醫師陳木榮在節目中分享，曾經有一名媽媽出現發燒、噁心、嘔吐、肚子痛等症狀，當下醫師判定是腸胃炎，不過一旁的兒子卻冒出一句「盲腸炎是要開刀的欸！」沒想到在診斷過後發現確實是盲腸炎，讓所有人直呼這名小孩是神童。

日前陳木榮在「醫師好辣」節目中分享，3、4年前有一位媽媽來看診，她說自己有發燒、噁心、嘔吐、肚子痛等症狀，檢查完後陳木榮認為她是腸胃炎，不過在一旁玩廚房玩具組合的兒子卻拿著菜刀和鍋鏟跑來說，「媽媽要開刀了嗎？」，媽媽立刻罵小孩，「亂說話，只是腸胃炎而已，什麼要開刀」。

但兒子卻又說，「盲腸炎是要開刀的欸」，這讓陳木榮靈光一閃想到，發燒、噁心、嘔吐、肚子痛這四個症狀要說是盲腸炎也說的通，於是他跟媽媽說，為了求個心安，幫他寫轉診單到大醫院做進一步的檢查。兩個禮拜後媽媽帶小孩來診所看感冒，發現媽媽臉色蒼白，就問她腸胃炎看得如何，沒想到最後檢查出來真的是盲腸炎！

這讓陳木榮非常好奇的詢問小朋友，怎麼知道是盲腸炎的，沒想到小朋友卻表示，「我家有怪醫黑傑克整套漫畫」，國小一年級的他，還看不太懂字只看得懂圖，於是他從圖來推測媽媽可能是得了盲腸炎。

這個案例讓陳木榮開玩笑表示，以前有小朋友亂碰他桌上的東西，他都會跟小朋友說你很適合當醫生欸，不過這次他表示是真心對這位弟弟說，「你真的很適合當醫生！」這也讓現場來賓表示，也要買一套怪醫黑傑克放在家裡給小孩看。

小朋友因為看怪醫黑傑克漫畫知道媽媽可能是得了盲腸炎。圖擷自YouTube
小朋友因為看怪醫黑傑克漫畫知道媽媽可能是得了盲腸炎。圖擷自YouTube
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醫師感冒
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