水果外銷對中國依賴度76% 陳吉仲：努力拓展新興市場

2019-10-31 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



我國水果外銷對中國依賴度占比從2004年的1%到2008年的5%，到2016、2017年大幅提升為史上最高的77%，去年才小降為76%，遭質疑過度依賴單一市場。農委會主委陳吉仲說，致力提升新南向國家及新興市場外銷，平均成長率為10%至30%。

陳吉仲表示，台灣水果外銷對中國的依賴度，從2008年約5%左右，到2016年大幅成長為77%。短短8年間對單一國家形成這麼高的依賴，當然是農產貿易警訊。2016年後致力開拓外銷新通路，包括新南向國家、新興市場等，力求不再增加對中國單一國家的依賴。

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陳吉仲說，3年多以來，我國水果外銷中國的占比不升反降，新南向國家及新興市場則有所提升，顯示我們的努力已經有了初步的成果。今年香蕉和水產品外銷日本、稻米外銷新加坡、蔬果前進俄羅斯、芭樂獲美國准入等都是成果。

農委會統計，澳洲、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、新加坡、阿聯酋、馬來西亞、菲律賓等新南向或中東市場，今年成長率為10%至30%。