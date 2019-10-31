下班小心大雨 宜蘭新北4縣市豪雨特報 下到明天
2019-10-31 19:27
聯合報 記者陳智華
╱即時報導
下班放學回家小心大雨。
氣象局晚間6時20發布豪雨特報，氣象局指出，受東北風影響，今(31)日宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨發生，基隆北海岸及新北市山區有局部大雨或豪雨發生，花蓮縣有局部大雨發生的機率。
氣象局呼籲，民眾應注意瞬間大雨及雷擊，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
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氣象局稍早也在臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局指出，冬季季風通常大氣含水量少，也較穩定，不容易降大雨，但在某些條件下，大氣異常暖溼，受到東北季風及迎風面地形舉升，造成區域性、滯留性降雨，因此給這種特殊的降雨定義為「東北季風異常降雨」。
10月30、31日宜花附近的大豪雨事件，即屬於「東北季風異常降雨」，東北季風南下時，受到太平洋高壓南側深厚的偏東風及台灣東北部的地形影響，在台灣東北部迎風面上舉升，預計降雨將持續至明日(11月1日)清晨，提醒民眾要留意氣象局豪(大)雨特報。
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