親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

獨／千算萬算就是沒算到自己？詹惟中驚爆離婚6年

美力推《台北法案》 承認台灣國家地位是下個議程？

魏德聖分享緬甸行 介紹台灣、推人權

2019-10-31 19:03台灣醒報 記者張元融╱台北報導

導演魏德聖8月前往緬甸甘蔗田學齡前幼兒教育中心，向緬甸弱勢孩子們介紹台灣。（ph...
導演魏德聖8月前往緬甸甘蔗田學齡前幼兒教育中心，向緬甸弱勢孩子們介紹台灣。（photo by台灣世界展望會）
分享
以「母親抱小孩」意象，帶領3歲緬甸小孩認識台灣！導演魏德聖於31日分享，8月時隨台灣世界展望會前往緬甸甘蔗田計畫區的參訪心得。魏導指著照片回憶說，從當地青少年在「兒童人權」課堂中激烈的辯論中，可以發現，當地的孩子其實不缺「人權教育」，然而，當地文化信仰確實是發展人權觀念的一大障礙。

台灣像媽媽抱著孩子

回憶起參訪當地幼兒園，魏德聖說，原本是去看3歲小孩子們唱歌跳舞，莫名其妙就被叫上台帶他們「認識台灣」，讓他當時很驚慌，「孩子那麼小是要怎麼介紹？」索性就在黑板上一筆畫出台灣的外型，然後問他們，覺得這是什麼？孩子們回答說，像是雞腿、地瓜、裙子。魏德聖先告訴他們：「我就是從這邊來的。」

接著，魏德聖在一旁畫一幅「母親抱著孩子」的示意圖說：「我覺得它像是媽媽抱著孩子的樣子。」看到台下反應不錯，魏德聖恍然大悟表示，畫圖本來只是一時的突發奇想，沒想到孩子們都很喜歡，「小孩子真的會被圖畫式的東西吸引欸！」

由孩子選擇資助者

不過，魏德聖也指出，雖然在課堂上吵得很熱烈、討論各種人權議題都相當有說服力，但孩子們也坦白告訴他，他們回到家後還是不敢爭取自身權益，因為當地的文化信仰強調「順從」，凡事爸爸說的算。

搭上氣候少女桑伯格在聯合國發聲的熱潮，台灣世界展望會推出《Chosen》資助兒童計畫，在這項嶄新的計劃中強調「給孩子一個選擇的機會」，翻轉長年以來的「由資助人選擇資助童」模式，改由資助人上傳照片，讓孩子選擇。魏德聖認為，孩子能在決策過程中看見自我價值，進而達到自我賦權。

【更多精采內容，詳見

人權緬甸
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

下班小心大雨 宜蘭新北4縣市豪雨特報 下到明天

2019-10-31 19:27

朱松偉53歲用藍色小藥丸 醫師擔心他還有這種病

2019-10-31 18:51

「窮人高速公路」將通車 明年春節多一條「省錢之道」

2019-10-31 18:24

空勤總隊後送墜海調查出爐：病患大幅度擺動雙臂

2019-10-31 17:39

Gogoro電池不能放地上？ 網友點出問題所在

2019-10-31 18:19

新北禁菸場所將禁電子煙、加熱菸 台北跟進擬草案

2019-10-31 15:18

水果外銷對中國依賴度76% 陳吉仲：努力拓展新興市場

2019-10-31 19:41

建立員工紓壓日 董氏助企業健康

2019-10-31 18:02

2019新北歡樂耶誕城11月15日登場 重點燈區、光廊大公開

2019-10-31 16:59

三總成立智慧血液淨化臨床場域 提升換血安全性

2019-10-31 16:06

故宮南院外設溜滑梯 遭批外行領導內行

2019-10-31 16:00

浮誇型自戀者心理韌性高 遠離憂鬱與壓力

2019-10-31 15:55

神經內分泌瘤如「千變女郎」 醫：最好定期健檢

2019-10-31 15:37

普悠瑪事故 台鐵告日商住友、台灣住友求償6.1億元

2019-10-31 14:49

子宮內如鐘乳石洞 軟式子宮鏡不用麻醉無痛找病灶

2019-10-31 14:32

快載雲端發票App 下期將增開40萬組500元獎項

2019-10-31 14:32

休市1個月！士林市場B1美食區除舊佈新 12月重新開幕

2019-10-31 14:31

新研究證實晚期肺癌可望活逾3年 但每月自費15萬

2019-10-31 14:26

眉骨凹、頭頂高像辛普森家族 牽引器擴張讓一歲娃頭型變圓了

2019-10-31 14:23

清大正妹網紅Kelly爆喜訊 7萬網友看鑽戒照淚崩

2019-10-31 14:14

讀者11月號 看張曼娟內心故事

2019-10-31 14:12

65歲以上老年病症候群 7項指標自我檢測

2019-10-31 14:10

台18線70.2公里明隧道施作 明天起實施單線雙向管制

2019-10-31 13:52

花蓮慈濟開心手術100例 微創低風險適合銀髮族

2019-10-31 13:49

影／宜蘭雨災 蘇花樹倒阻路蘇澳郊區積水淹小腿肚

2019-10-31 13:48

肝癌高風險族群早篩 甲基化檢測靈敏度達八成

2019-10-31 13:42

衛福部推醫美金色標章認證 通過者還可代辦陸客簽證

2019-10-31 13:23

墾丁秋天天空好熱鬧 灰面鵟鷹、赤腹鷹均創新高

2019-10-31 13:11

林務局觸口園區樹木染褐根病 由米格魯揪出染病區

2019-10-31 13:03

北市評選科技輔具 台灣發明智慧尿布入圍

2019-10-31 12:43

台灣微創手術優點多 李章銘：已從多孔進展到單孔

2019-10-31 12:42

智能床墊、影像識別與跌倒偵測 AI讓長照變聰明

2019-10-31 12:29

高齡社會長者常見肌少症 謹記「我的餐盤」六口訣

2019-10-31 12:11

女老師罹惡性度高乳癌 乳全切保留乳頭升級B罩杯

2019-10-31 12:06

治療顱縫早閉 頭顱擴張牽引不錯過大腦黃金成長期

2019-10-31 11:47

氣象局：今到明清晨水氣最多 下周一東北風再增強

2019-10-31 11:31

太魯閣馬拉松11月2日開跑 當天中橫、蘇花部分路段交管

2019-10-31 11:14

捷運環狀線板橋站公共藝術作品 「思映之間」閃亮登場

2019-10-31 11:00

自釀水果酒也可能不小心變「假酒」？自釀不可不知的風險！

2019-10-31 10:51
看更多

熱門文章

世界最長壽錦鯉「花子」 從清朝到20世紀活了226年

2019-10-30 21:20

45歲男找伴被死黨嫌難搞 介紹23歲嫩妹嫌賺太少

2019-10-30 21:05

綠島海底郵筒海域出現嬌客「牛港鰺」

2019-10-31 11:30

「窮人高速公路」將通車 明年春節多一條「省錢之道」

2019-10-31 18:24

主打平價精品牛排和牛肉燥飯吃到飽 鐵火牛排首進南台

2019-10-30 21:42

氣象局發豪雨特報 新北、基、宜花防雨成災

2019-10-31 08:23

貓奴看到秒尖叫！土耳其國寶梵貓 全身白藍綠眼可愛炸

2019-10-31 03:13

麥德姆颱風這特徵 鄭明典憂恐釀中南半島大範圍災害

2019-10-31 09:28

氣象主播：今明東北部、東部天氣仍不穩 周六有空檔

2019-10-31 07:30

沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...

2019-10-31 12:21

薪水所剩不多卻一直被要孝親費 網友：先顧好自己才有能力照顧別人

2019-10-30 20:31

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

清大正妹網紅Kelly爆喜訊 7萬網友看鑽戒照淚崩

2019-10-31 14:14

每日星座運勢／天秤樂觀的面對工作　效率提高不少

2019-10-31 00:00

空勤總隊後送墜海調查出爐：病患大幅度擺動雙臂

2019-10-31 17:39

氣象局：今到明清晨水氣最多 下周一東北風再增強

2019-10-31 11:31

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／小記救媽媽

2019-10-31 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】謝佩君／用愛撫平母女傷痕

2019-10-31 06:00

張鈞甯壞女孩造型拎CECE包款 穿短裙拚郭書瑤美腿

2019-10-31 14:29

【主婦心情】晴子／廚房裡的方塊消滅遊戲

2019-10-31 06:00

Gogoro電池不能放地上？ 網友點出問題所在

2019-10-31 18:19

全台20萬病患不知遭感染 消滅C肝3大挑戰

2019-10-30 23:36

蝦子、龍蝦滿滿的「痛風鍋」！舞古賀打卡送雞肉盤

2019-10-31 00:14

朱松偉53歲用藍色小藥丸 醫師擔心他還有這種病

2019-10-31 18:51

太魯閣馬拉松11月2日開跑 當天中橫、蘇花部分路段交管

2019-10-31 11:14

女老師罹惡性度高乳癌 乳全切保留乳頭升級B罩杯

2019-10-31 12:06

普悠瑪事故 台鐵告日商住友、台灣住友求償6.1億元

2019-10-31 14:49

皮卡丘跑趴去！植村秀聯手寶可夢 最強聯名彩妝萌翻粉絲

2019-10-30 21:04

凌晨1：58綠島海域規模4.0地震 最大震度台東3級

2019-10-31 02:28

C肝專家會議／衛福部明年編列82億元 造福6萬名感染者

2019-10-30 21:34

65歲以上老年病症候群 7項指標自我檢測

2019-10-31 14:10

高齡社會長者常見肌少症 謹記「我的餐盤」六口訣

2019-10-31 12:11

影／宜蘭雨災 蘇花樹倒阻路蘇澳郊區積水淹小腿肚

2019-10-31 13:48

下班小心大雨 宜蘭新北4縣市豪雨特報 下到明天

2019-10-31 19:27

C肝專家會議／小心C肝 年增6千新感染者

2019-10-30 21:38

新北耶誕城11/15開城 首創「雙塔一樹」3D雷射光雕秀

2019-10-31 15:03

衛福部推醫美金色標章認證 通過者還可代辦陸客簽證

2019-10-31 13:23

快載雲端發票App 下期將增開40萬組500元獎項

2019-10-31 14:32

40歲是否還值得到外地發展 網友：沒什麼事不能克服

2019-10-31 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top