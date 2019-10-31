魏德聖分享緬甸行 介紹台灣、推人權

2019-10-31 19:03 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



導演魏德聖8月前往緬甸甘蔗田學齡前幼兒教育中心，向緬甸弱勢孩子們介紹台灣。（photo by台灣世界展望會） 分享 facebook 以「母親抱小孩」意象，帶領3歲緬甸小孩認識台灣！導演魏德聖於31日分享，8月時隨台灣世界展望會前往緬甸甘蔗田計畫區的參訪心得。魏導指著照片回憶說，從當地青少年在「兒童人權」課堂中激烈的辯論中，可以發現，當地的孩子其實不缺「人權教育」，然而，當地文化信仰確實是發展人權觀念的一大障礙。

台灣像媽媽抱著孩子

回憶起參訪當地幼兒園，魏德聖說，原本是去看3歲小孩子們唱歌跳舞，莫名其妙就被叫上台帶他們「認識台灣」，讓他當時很驚慌，「孩子那麼小是要怎麼介紹？」索性就在黑板上一筆畫出台灣的外型，然後問他們，覺得這是什麼？孩子們回答說，像是雞腿、地瓜、裙子。魏德聖先告訴他們：「我就是從這邊來的。」

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接著，魏德聖在一旁畫一幅「母親抱著孩子」的示意圖說：「我覺得它像是媽媽抱著孩子的樣子。」看到台下反應不錯，魏德聖恍然大悟表示，畫圖本來只是一時的突發奇想，沒想到孩子們都很喜歡，「小孩子真的會被圖畫式的東西吸引欸！」

由孩子選擇資助者

不過，魏德聖也指出，雖然在課堂上吵得很熱烈、討論各種人權議題都相當有說服力，但孩子們也坦白告訴他，他們回到家後還是不敢爭取自身權益，因為當地的文化信仰強調「順從」，凡事爸爸說的算。

搭上氣候少女桑伯格在聯合國發聲的熱潮，台灣世界展望會推出《Chosen》資助兒童計畫，在這項嶄新的計劃中強調「給孩子一個選擇的機會」，翻轉長年以來的「由資助人選擇資助童」模式，改由資助人上傳照片，讓孩子選擇。魏德聖認為，孩子能在決策過程中看見自我價值，進而達到自我賦權。

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