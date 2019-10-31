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朱松偉53歲用藍色小藥丸 醫師擔心他還有這種病

2019-10-31 18:51聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

桃園市經發局前局長朱松偉遭桃園地檢署依貪污罪嫌起訴，意外發現朱松偉連威而鋼、開房間費用皆要業者埋單，網友議論紛紛，訝異朱53歲就得靠威而鋼加強房事，醫師表示，50歲起開始服用藍色小藥丸並非罕見，男性50歲起，血管變細、血流變慢，多數65歲後才會開始用藥，擔心他除了有雄風問題，恐怕也是心血管疾病的高危險群。

台灣男性醫學會理事長、台大醫院泌尿部主任張宏江表示，不舉並非是老年人的專利，不少年輕人因先天疾病、血管動脈硬化、糖尿病等，影響到末梢血流的速度。

門診曾有年約20歲左右的患者，需要服用威而鋼維持性功能。根據美國的研究，20歲就出現勃起功能障礙的男性約有20％，不過，臨床上，會需要使用到威而鋼的男性患者，仍集中在60歲到70歲之間，主因為身體自然老化。

張宏江說，勃起功能障礙與心血管疾病有絕大的關係。過去已有多項的研究顯示，導致心臟病的危險因子與造成勃起功能障礙的因素極為相似，如高血壓、高血脂、高血糖、肥胖、動脈粥狀硬化、愛抽菸喝酒或是缺乏運動等。

張宏江表示，男性一旦出現勃起功能障礙，不只要擔心房事不睦，更要警惕自己可能是心血管疾病的高風險群，陰莖血管屬末梢血管，當陰莖已經撐不起來了，見微知著，同時也得懷疑心臟、血管相關疾病。

他也提醒男性，不舉是可以被治療的，且不舉伴隨許多生理或是心理疾病，鼓勵男性勇敢就醫，透過治療才能重拾雄風避免其他疾病發生。

桃園市經發局前局長朱松偉涉嫌利用職務索賄，連威而鋼、和女友開房間皆要業者埋單。圖...
桃園市經發局前局長朱松偉涉嫌利用職務索賄，連威而鋼、和女友開房間皆要業者埋單。圖／報系資料照
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威而鋼心血管疾病患者
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