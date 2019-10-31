「窮人高速公路」將通車 明年春節多一條「省錢之道」

2019-10-31 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



交通部今天在行政院會報告「西濱快速公路周邊效益行銷串聯」表示，歷時27年、耗資1500億元興建的台61線西濱快速公路，除新竹鳳鼻至香山段外，全線將於明年春節前完工通車。這條縱貫南北的快速公路（省道），因為全線沒有收費，又被稱為「窮人的高速公路」，可提供國人明年春節輸運的另一條「省錢之道」。

台61線西濱快速公路自民國81年起推動辦理，沿著台灣西海岸，北從新北市八里，南至台南市曾文溪橋，全長308公里。交通部表示，台 61 線西濱快速公路歷經台灣西部鄉鎮成長及環境變遷，紓解國道 1 號與 3 號南北疏運重任，途中無需任何通行費用，且為台灣最靠近西海岸的省道，是台灣最超值且濱海風景優美的公路。

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行政院長蘇貞昌今天聽取交通部報告後表示，西濱快速公路是一條充滿文化、生態元素的公路，政府應透過行銷，讓國人了解、善加利用，打造成為獨特的公路品牌，不僅具備交通功能，也增進民眾對自己土地的認識及認同感，有助於提升西濱快速公路周邊地區的觀光及產業。他指示交通部以此為目標持續努力。

交通部指出，台61線沿線擁有豐富的自然及文化資源，交通部參考美國66號公路經驗，透過建立台61線為「海洋之路」的品牌、結合異業發展親民聯名商品，並彙撰台61線工程及生態旅遊專書和紀錄影片等方式，期能打造全台第一個公路品牌，帶領民眾認識台灣文化，彰顯公路建設與環境價值串聯的精神。

交通部表示，台61線興建過程中，見證了台灣濱海的社會發展，隨著公路建設即將完工，西濱快速公路得以串連起沿線大甲脊背景觀橋及七股交流道等特色工程、連結沿海高美濕地及曾文溪口溼地等自然生態及各種濱海風光、傳承白沙屯媽祖及王爺信仰歷史人文、帶動藺草及海牛採蚵等產業活動。