建立員工紓壓日 董氏助企業健康

2019-10-31 18:02 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



主播石怡潔以一身橘色連身褲裙主持31日的「不只是小確幸、給予大幸福」記者會。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 主播石怡潔穿著一身橘色連身褲裙，主持31日的董氏基金會與台塑集團合作發表的「不只是小確幸 給予大幸福」記者會，包括勞動部、職安署、國健署及心衛協會等單位都派人出席，她也親自擔任片中引言人，以短短3分鐘的影片，呼籲企業及民眾注重身心靈健康。

關注職場身心靈健康

「身體跟心靈絕對是無法分開的。」現場主持人也是知名主播的石怡潔指出，一個優質的企業可以從員工的臉上看出來，而外在狀態良好絕對跟心理健康程度脫不了關係。董氏基金會2012年起建立「企業紓壓日」，以自身的號召力，呼籲企業跟進注重員工的身心健康。

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根據衛福部調查，正值就業年齡25-64歲的人，去年有高達4成的人曾因憂鬱就醫，也顯示久坐不動的工作，除了會影響員工身心靈外，也可能造成壓力及升高職場衝突。衛生福利部心理及口腔司司長諶立中提醒：「企業須從預防做起、改善工作環境及關心勞工身心靈健康。」

企業應負責任

董氏基金會董事邱弘毅表示：「推動企業職場健康責任，就像推動企業社會責任一樣，企業不只要對外在社會付出，對自家員工也要關注。」台塑企業總管理處副總吳宗進則說：「台塑的廠區已廣設像AED及健康檢測站等設施，也建立運動時間提升員工身心健康，同時也能增進工作效率。」

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