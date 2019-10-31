空勤總隊後送墜海調查出爐：病患大幅度擺動雙臂
2019-10-31 17:39
聯合報 記者侯俐安
／即時報導
內政部空勤總隊編號NA-104直升機去年11月4日執行後送救援任務時，發生病患自擔架固定繩索內脫離後墜海事件，雖緊急再度吊掛送醫仍宣告不治。國家運輸安全調查委員會今天公布調查報告，事故原因指向，擔架受氣流影響開始打轉，此時病患大幅擺動雙臂，且經制止無效，因此自擔架固定繩索內脫出墜海。
去年11月4日一架空中巴士直升機AS-365N2型機，編號NA-104，在台北時間17點15分自高雄國際機場起飛執行緊急醫療海上吊掛後送任務。機上載有正駕駛員、副駕駛員、機工長各1人，海巡署空巡勤務人員2人，共計5人。大約在17點26分時，在執行病患吊掛過程中，病患自空中脫離擔架墜落入海，經再次吊掛救援，返回高雄國際機場送醫後不治。
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運安會事故調查指出，事故航機在執行吊掛救援任務過程中，當吊掛回收到接近直升機艙門時，擔架受風或旋翼下洗氣流影響而開始打轉，病患大幅擺動雙臂且經制止無效的狀況下，逐漸自擔架固定繩索內脫出，重心偏移後擔架傾斜，造成病患自擔架固定繩索內脫出墜海。
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