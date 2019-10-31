2019新北歡樂耶誕城11月15日登場 重點燈區、光廊大公開

2019-10-31 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



全台最受歡迎的冬季節慶活動「新北歡樂耶誕城」，新北市政府觀光旅遊局今天宣布，即將於11月15日(五)起，以耶誕魔法城為主題開城，陪伴民眾直到明(2020)年1月1日止，持續48天，並創下全球第一個「雙塔一樹」雷射光雕秀、主燈投影面積歷年第一大、歷年最多8座熱門打卡天橋，共「三個第一」來照亮新北市。

已連續舉辦9年的「新北歡樂耶誕城」今年將市民廣場耶誕樹主燈及市府大樓的牆面光雕投影，串聯臺鐵板橋車站南面外牆，打造「雙塔一樹、全球唯一」360度多層次立體雷射光雕秀。更首度擴大戶外光雕範圍，加上新北市知名地標耶誕樹，主燈秀展演總面積達8,800平方公尺，搭配周邊美麗燈飾點綴，以及耶誕城堡主題市集，還有甜蜜咖啡杯、薰衣草木馬等2座免費遊樂設施，讓遊客盡情感受亞洲第一的炫麗魔幻耶誕城。

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今年除了設計「桑塔熊的魔法小鎮」、「新北魔法森林」及「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」三大燈區之外，每年最夯的打卡熱點就是新北耶誕城的燈飾天橋，從以往5座，今年擴大到8座，串連整個新板特區。包含以冰晶藍、精靈黃打造的新府路天橋「變色光廊」；以迷炫紫綴飾的新站路天橋「紫戀光廊」、紫黃交織的板橋車站天橋「紫金光廊」、眩目的冰雪藍打造的中山路天橋「冰柱光廊」，以及冷冽白點亮的府中遊龍天橋「流星光廊」等8座浪漫破表的燈飾小徑。

另外，親子最愛的卡通明星慶典「童趣嘉年華」、每年吸引數十萬人共襄盛舉的「巨星耶誕演唱會」等活動也將陸續登場。而卡通迷不能錯過位於萬坪公園燈區的「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」，今年一共有6座卡娜赫拉限定裝置藝術及超夢幻餐飲專區，充滿粉紅的造型燈海，等著卡娜赫拉的小動物粉粉們踩點、打卡，還能在「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢快閃店」將超可愛的P助與粉紅兔兔系列商品帶回家。另外，卡娜赫拉的小動物也會出現在現場與民眾互動，一路陪伴大小朋友們歡度耶誕節與跨年。