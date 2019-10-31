Gogoro電池不能放地上？ 網友點出問題所在

2019-10-31 18:19 聯合新聞網 綜合報導



Gogoro的電池到底能不能放在地上？有車友在網路上提出疑問，隨後有人分析問題所在。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 現代人環保意識抬頭，許多人為了維護空氣品質會改騎電動機車，也讓「Gogoro」成為電動機車的新寵兒，但有些小知識車友們不可不知。一名車友上網發文寫道在臉書上看到有人說不能把Gogoro的電池放在地上，他好奇的想知道是否真的有這種潛規則？問題一出引來網友熱烈的討論，還有人分析出關鍵所在。

這名車友在PTT論壇表示看到臉書上有人說不能把Gogoro的電池放地上，但官方並沒有明文寫出是否能這樣做，而因為電池是共用的，如果把電池放地上還拍照PO文，就會被砲轟。原PO說自己騎Gogoro一年了，但沒聽說過「Gogoro電池不能放地上」這項規定，因此他很好奇這是否是不成文的規定。

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貼文引起網友熱議，有人質疑為何要放在地上，「不是放車裡就是電池櫃，為什麼要放地上？」、「放地上就多風險，幹嘛搞自己也搞別人」、「我比較好奇什麼情況會放地上？不是拿出來就插進車了嗎？」還有網友分析不能把電池放地上的原因，「沒事為什麼會放地上，有髒污卡在接觸點，很麻煩」、「它電池接點直接外露啊」、「電池接點就在下面啊，你希望卡到灰塵或甚至接觸到水後你再插進車上，結果騎出問題嗎？」、「把砂石自己帶到電池倉裡，到時候壞掉算人為因素，不保固再看有多少人會想把電池放地上」。

其實Gogoro官方公告有寫道「請正確使用、愛惜Gogoro電池，不當放置方式可能造成摔落、損壞」，但並無提到電池不能放地上，但如果電池因車主不當陳列方式造成摔落、損傷，Gogoro就可能會要求賠償。