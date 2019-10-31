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不是真心挺台？從美國國會運作回應「疑美論」

陸抵制台灣首辦飛安高峰會 交部：重要國都出席

2019-10-31 16:22聯合報 記者侯俐安／即時報導

第72屆世界飛安高峰會 （International Aviation Safety Summit, IASS）11月4至6日首度在台灣舉辦，截至目前共有37個國家地區、138個組織單位，約350名國內外專業飛安人士參加。對於大陸、香港、澳門未出席，交通部政次、航發會董事長王國材表示飛安無關政治，飛機製造大國、全球幾大機場等都會參與，對於大陸未參加，台灣沒有損失，但大陸可能無法在第一時間接觸較新議題。

王國材表示，台灣將藉由此次會議，凸顯我國積極參與飛安的決心，也讓國際了解台灣在全球運輸服務上扮演的關鍵角色，是不可忽視的一員。也希望藉此在未來爭取參加ICAO時，有更多人知道台灣。雖然陸港澳未報名，但通用在大陸分公司會有一名大陸人出席，香港則會有兩名普通航空業會來。

航發會與美國世界飛安基金會去年3月30日在台北簽署合作舉辦備忘錄，11月14日於美國西雅圖飛安高峰會正式宣布第72屆會議將於台北舉行後，即與美國世界飛安基金會密切協調會議之籌辦事宜。

王國材指出，世界飛安高峰會已成為航空專業人員了解國際趨勢的重要平台，台灣位居亞太地區樞紐，持續推動飛安工作是政府的重要政策之一；航發會的宗旨即協助我國航空產業發展，爭取多年終於讓此會議來台舉行，期盼我國官方、國籍航空飛安主管在這個國際殿堂上與世界飛安專家探討飛安議題，以提升國內飛安與促進國際交流。

11月4日研討會開幕式由美國世界飛安基金會理事會主席Conor Nolan 、執行長Hassan Shahidi主持，並將邀請交通部部長林佳龍博士以地主國貴賓身分致歡迎詞，另由新加坡航太工業協會榮譽會長Mr. Kok Wah Chow與美國國家航空暨太空總署NASA主管航太研究任務之代理副署長Mr. Robert A. Pearce為開場主講人，三天會議共進行11場專題發表與研討。

今年會議將以「全球飛航安全分析」為題揭開序幕，接著討論「安全文化」、「風險控管」、「飛行員訓練」、「飛航風險標準」、「維修安全」、「普通航空業的風險標準」及「飛行員健康」等重要議題。值得一提的是，無人航空載具及對空運的影響與挑戰已連續多年在世界飛安高峰會中被提出討論，我國無人機管理新制將在明年3月31日實施，無人航空載具勢必會是今年會議中的熱門議題之一。

今年預計將有來自愛爾蘭、哈薩克、加拿大、法、日、美、馬來西亞、澳洲、墨西哥、泰國、新加坡、丹麥、中國、菲律賓、荷蘭、巴拿馬、奈及利亞、瑞士、以色列、巴西、阿拉伯聯合大公國、比利時、挪威、克羅埃西亞、印度、香港、冰島、英國、哥倫比亞、德國、瑞典、葡萄牙、土耳其、貝里斯、巴拉圭、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯等37個國家與地區，138個與飛安有關的組織及單位，約350名飛安專業人士參加，是歷年來台灣最大的航空國際會議。

美國世界飛安基金會於每年舉辦世界飛安高峰會至今有72年，是全球規模最大的國際飛安會議，其會議議程針對全球迫切的飛安挑戰及關切的議題，安排專家、學者提出研究報告及具體可行的解決方案，做為各國飛安改善的參考依據；另也透過國際飛安專家交流與討論，提出降低飛安風險相關建議。

飛安王國材香港
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