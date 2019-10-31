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三總成立智慧血液淨化臨床場域 提升換血安全性

2019-10-31 16:06聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

AI人工智慧吹進醫界，國內各醫院開始朝向AI人工智慧醫院邁進，三軍總醫院「智慧血液淨化臨床場域」今正式成立，依病患疾病嚴重度，由系統判定病患高危險治療等級，讓醫護人員第一線掌握病人狀況，降低治療風險。病患治療過程及結果，以簡訊方式自動回報，讓醫師端可以隨時隨地掌握病患第一手資訊，提升照護品質。

三總「智慧血液淨化臨床場域」今上午舉行剪綵揭牌儀式，藉由人工智慧解決目前醫療體系所面臨的困境，快速、系統化掌握病患病情變化及相關數據，是科技及醫療發展的主要潮流。三總自100年8月開始提供血液淨化療法，透過導入資訊化，可促進病人安全，給予洗腎、自體免疫不全等，需要血液淨化的患者更好照顧。

三總腎功能室主任許育瑞說，血液淨化療法也就是俗稱的「換血」。目前健保給付血液淨化療法適應症，包括紅斑性狼瘡中樞神經併發症、重症肌無力、急性腎衰竭、血型不相容活體器官移植前之前置作業及治療器官移植後的急性抗體排斥等12項。涵蓋血漿置換、血漿雙重過濾術及連續靜脈靜脈過濾法。

許育瑞表示，三總去年使用血液淨化療法約900人次，血液透析病人的生理資訊，包含血壓、脈搏變化、靜脈壓及血氧飽和度等多項量測數據，醫師雖然可以從中預估治療風險，可是需要醫護人員密切監測，因此相當仰賴人力。「智慧血液淨化臨床場域」整合血液淨化、簡訊發送、電子白板及耗材管理等四類系統，讓醫師與護理師即時隨地掌握病人整合性資訊

許育瑞說，透過人工智慧監測數據，不僅提升醫療與照護資源使用效率。在面對複雜的血液透析併發症時，做出正確決策，更能降低病人在血液透析過程中的不適，提高醫療照護的品質與安全，並且有效管控醫療成本及資源，展現導入智慧醫療的實質效益。

三總「智慧血液淨化臨床場域」今上午舉行剪綵揭牌儀式，透過導入資訊化，可促進病人安...
三總「智慧血液淨化臨床場域」今上午舉行剪綵揭牌儀式，透過導入資訊化，可促進病人安全，給予洗腎、自體免疫不全等，需要血液淨化的患者更好照顧。記者陳婕翎／攝影
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三總「智慧血液淨化臨床場域」今上午舉行剪綵揭牌儀式，透過導入資訊化，可促進病人安...
三總「智慧血液淨化臨床場域」今上午舉行剪綵揭牌儀式，透過導入資訊化，可促進病人安全，給予洗腎、自體免疫不全等，需要血液淨化的患者更好照顧。記者陳婕翎／攝影
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三總「智慧血液淨化臨床場域」今上午舉行剪綵揭牌儀式，透過導入資訊化，可促進病人安全，給予洗腎、自體免疫不全等，需要血液淨化的患者更好照顧。記者陳婕翎／攝影
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血液透析醫師器官
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