神經內分泌瘤如「千變女郎」 醫：最好定期健檢

2019-10-31 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



神經內分泌瘤因發生部位、期別不一，不一定有症狀，醫師提醒最好做定期健檢。記者楊雅棠／攝影 分享 facebook

11月10日是世界神經內分泌瘤日，醫師提醒神經內分泌腫瘤因無明顯症狀而不易察覺，治療時多已晚期。因此呼籲需定期接受健康檢查，若反覆出現低血糖、胃潰瘍等徵兆，應即早就醫。

神經內分泌瘤是介於分泌荷爾蒙細胞與神經之間的特殊細胞發生病變所致。台灣神經內分泌醫學會理事長黃燦龍表示，每十萬人僅約2至3人會罹患神經內分泌瘤，是較為罕見的癌症。因蘋果創辦人賈伯斯和國內知名藝人馬如龍皆因此癌症離世，進而引發關注。但因症狀不明顯診斷不易，且平均確診時間需5到7年，因此病人發現時大多已經晚期。

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台北榮總腫瘤醫學部主治醫師陳明晃表示，因為需多器官都有神經內分泌細胞，因此沒有專一性的症狀，容易與其他疾病混淆。但主要好發於腸胃道，占了60%；其次為肺部，約為30%。陳明晃表示，雖然沒有專一性症狀，但因較常出現在腸胃道和肺部，因此若出現反覆性的低血糖、胃潰瘍，或是氣喘、心悸等症狀，就應該提高警覺。

這些症狀當中，又以低血糖最為特殊。陳明晃解釋，常見發生腫瘤的神經內分泌細胞為胰島細胞，而胰島細胞不正常增生，使得胰島素分泌過多，因此造成低血糖。因此若發現這些症狀持續數周且吃藥後沒有改善，建議可到腸胃內科、消化外科、新陳代謝內分泌科或血液腫瘤科做進一步的檢查。

陳明晃也提醒因為腫瘤發生的部位、期別、症狀不一，猶如「千變女郎」一樣。建議還是定期做內視鏡、超音波、大腸鏡等深入檢查。他也表示，因應世界神經內分泌腫瘤日，神經內分泌醫學會將於11月規畫北中南三場衛教活動，讓民眾能更了解疾病的發生與治療。