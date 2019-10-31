故宮南院外設溜滑梯 遭批外行領導內行

2019-10-31 16:00 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



立委柯志恩31日在立法院質詢故宮院長吳密察，痛批故宮為了提振南院的參觀人數，外行領導內行，犧牲展覽專業。(Photo by影片截圖) 分享 facebook

故宮南院外竟然要設溜滑梯！立委柯志恩31日在立法院質詢故宮院長吳密察，痛批故宮為了提振南院的參觀人數，觀光行銷大於展覽專業，展覽濫竽充數，使故宮南院儼然成為「嘉義縣立活動中心」。立委蘇巧慧也批評，故宮的捐贈金額不斷減少，呼籲故宮提出應對方法。

柯志恩指出，台灣多達63%的人不知故宮南院，將近83%的人不曉得故宮南北聯券，可見故宮南院的宣傳行銷成效不佳。然而，近年來故宮南院卻將觀光行銷放在展覽專業之前，主管多為教展科（推廣教育）而非典藏科，外行領導內行，導致人員流動率極高，有才者紛紛掛冠求去。

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柯志恩批評，半年內南院就辦了8場展覽，「創造世界紀錄」，國外知名博物館很多展覽甚至長達一年。吳密察回應，他也認為展覽數太多，已要求降低數字。柯志恩進一步指出，展覽頻頻出包，例如神戶展開幕動線混亂；泰國展策展時間一變再變；印度月無印度展、新加坡月無新加坡展等等亂象。

柯志恩也說，活動導向凌駕策展專業，有人甚至戲稱南院為「嘉義縣立活動中心」。例如在神路展中放一艘幾十萬的帆船，讓兒童玩闖關遊戲，與主題毫不相關；在南院外舉辦慢跑活動；處長在大廳開咘咘車宣傳；在院外設置一座溜滑梯。這些都是在國外知名博物館不曾看到的景象。

針對故宮展品修復，蘇巧慧提出，專職修復人力僅12人，以一座國家級博物館來說太少。吳密察表示，可以運用故宮文物藝術發展基金來增聘人手。蘇巧慧則質疑，依基金規定用途無法增聘人手，吳密察啞口無言。

除了基金，捐贈也是故宮重要的收入來源。蘇巧慧指出，不論是企業捐贈或小額捐贈都逐年減少，2019年竟沒有企業捐贈！小額捐贈從104年開始下滑，「故宮快要沒朋友？」吳密察表示，可能是將捐贈門檻提升至3,000導致的。蘇巧慧補充，公益勸募條例似乎要求故宮不得勸募，也很奇怪。

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