浮誇型自戀者心理韌性高 遠離憂鬱與壓力

2019-10-31 15:55 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



自戀對心理狀態有益！自戀者沒有固定的特徵，但研究人員歸納，自戀的類型主要分為浮誇型與脆弱型。浮誇型自戀者會高估自己的重要性且相當在意地位與權力；脆弱型者防衛心較強並且容易將他人行為視為有敵意。研究顯示，說明「浮誇型自戀者」較能承受壓力且不易感受到憂鬱。

心理韌性是關鍵

根據《每日醫學新聞》報導，兩篇研究論文均對三項研究進行分析，第一篇研究論文發表於《歐洲精神病學》期刊，研究人員分析後發現，有強勢、喜歡主導等自戀特徵者，「心理韌性」較高且不易出現憂鬱的狀況。

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第二篇論文發表於《人格和個體差異》，研究人員透過觀察發現，浮誇型自戀者感知到壓力的水平較低。研究人員表示，所有研究結果均顯示，浮誇型自戀者擁有自信、目標導向等「心理韌性高」的元素，且這樣的性格會讓他們較不易感到憂鬱或感知到壓力。

自戀不一定負面

根據《Medical Xpress》報導，研究人員表示，即使並非每種自戀的特徵都對人體有益，但自戀者容易因為有較高的「心理韌性」，會更有勇氣面對挑戰，造成正面的結果。

研究透過找到「負面人格特質」的好處促進多元與包容。自戀一般認為是負面的，人格特質不該被認為是好或壞，而是該被視為長久演化後的結果、人類天性的展現，並會依情況不同而成正面或負面的影響。而在醫療上，此發現或許能幫助醫生在治療心理疾病時，找到最好的解方。

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