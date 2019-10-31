新北禁菸場所將禁電子煙、加熱菸 台北跟進擬草案
2019-10-31 15:18
聯合報 記者張世杰
／台北即時報導
電子煙引發危害健康疑慮，新北市政府宣布，市政會議通過「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」草案，將提交市議會審議，針對法定禁菸場所及新北市公告13766處禁菸場所，將禁止電子煙及加熱式菸具；台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，被問到台北市慢半拍，台北市衛生局提到，北市府已開始研議，但希望完善一點，最快市議會下會期才會提送草案。
台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，國民黨台北市議員王鴻薇表示，美國已經有研究顯示，電子煙有致癌物質、造成肺病等，新北市已經訂定自治條例，除了校園之外，包括超商、人行道等，都將禁止電子煙，台北市應比照新北市訂定自治條例。
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台北市衛生局長黃世傑回說「可以，已經在進行」，並提到新北市的自治條例草案，才通過市政會議，還要提送市議會，且電子煙的危害不僅18歲以下，北市府正在參考新北、新竹、中央的做法及法令，希望完善一點，市議會下會期才會提送草案。
王鴻薇隨後追問，台北市能否今年底前提送草案？黃世傑並未允諾，僅說會盡力，並重申北市府希望完善一點，例如騎樓禁菸會比較容易，但流程問題會再議員解釋，要在市議會這會期提出草案很困難。
台北市副市長黃珊珊補充，每個菸品內容不一樣，還要調查；台北市教育局長曾燦金則說，台北市已先發布行政規則，全市校園禁止電子煙。
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