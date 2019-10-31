子宮內如鐘乳石洞 軟式子宮鏡不用麻醉無痛找病灶

2019-10-31 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



軟式子宮鏡檢查發現徐女士子宮內膜極不平整，有如鐘乳石洞凹凸不平。圖／台北慈濟醫院提供 分享 facebook

63歲徐女士過去身體健康、無任何不良惡習，除體態豐腴外，無相關婦科家族史，但日前健康檢查時，尿液中卻出現血跡，且陰道超音波也發現子宮內膜厚度達1.7公分。台北慈濟醫院婦產部醫師陳怡伶透過「軟式子宮鏡」新技術為徐女士檢查，並安排手術切片，證實為早期子宮內膜癌，進一步為徐女士安排後續手術與追蹤。

陳怡伶表示，一般而言，婦女來到婦產科，醫師會透過超音波取得子宮、卵巢的影像，作為疾病診斷依據，但若無法藉由婦科超音波診斷出確切病因時，就會建議患者作子宮鏡進一步檢查。

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陳怡伶表示，子宮鏡是婦科最直觀的檢查，可分為硬式、軟式兩種，是一個帶有光源及攝影功能的細長儀器，當連接上電視顯像系統，醫師就能利用其經由陰道、子宮頸深入子宮腔內，清晰觀察內部情況。

陳怡伶指出，傳統硬式子宮鏡因管徑粗，必需在麻醉下執行檢查，以減輕病人不適，但卻可以在發現病灶時同時手術；而近年出現的新技術「軟式子宮鏡」日益盛行，因其管徑只有0.3公分，材質極軟、可隨意彎曲，可在病人沒有麻醉的情況下，從陰道經由子宮頸進入子宮腔內清楚發現病灶，可於門診中不麻醉執行無痛檢查，只是需另安排手術治療。

陳怡伶表示，軟式子宮鏡目前被應用於子宮異常出血、子宮肌瘤及其他婦科疾病檢查，同時也試用於不孕症、習慣性流產的治療。

以徐女士為例，一般停經前女性的子宮內膜厚度約為2公分，停經後的厚度則在0.6公分內，若超過此厚度就會建議病患作進一步檢查。而徐女士健檢發現內膜異常增厚，用軟式子宮鏡發現其子宮腔內如鐘乳石洞般凹凸不平整，且布滿血管，遂安排手術切除化驗，證實為第一期子宮內膜癌。

陳怡伶表示，許多民眾會將陰道異常出血誤以為血尿，但前往泌尿科檢查卻正常無異，實際上，子宮內膜癌通常無徵兆，多在健檢中發現異常，不可不謹慎。

陳怡伶醫師提醒，身體脂肪細胞過多時，不只會造成慢性疾病，也會儲存過量的女性荷爾蒙，進而刺激子宮內膜引發異常病變，因此保持健康體態極為重要。此外，不要服用未經醫師開立的不明藥物或保健食品，以免外來激素造成內膜病變及異常出血，民眾需定期執行抹片檢查，以早期發現身體異狀。