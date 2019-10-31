親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

巴基斯坦火燒特快車：非法煮飯大爆炸已知65死

追究普悠瑪事故責任 台鐵正式對日商提告求償6.1億

子宮內如鐘乳石洞 軟式子宮鏡不用麻醉無痛找病灶

2019-10-31 14:32聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

軟式子宮鏡檢查發現徐女士子宮內膜極不平整，有如鐘乳石洞凹凸不平。圖／台北慈濟醫院...
軟式子宮鏡檢查發現徐女士子宮內膜極不平整，有如鐘乳石洞凹凸不平。圖／台北慈濟醫院提供
分享

63歲徐女士過去身體健康、無任何不良惡習，除體態豐腴外，無相關婦科家族史，但日前健康檢查時，尿液中卻出現血跡，且陰道超音波也發現子宮內膜厚度達1.7公分。台北慈濟醫院婦產部醫師陳怡伶透過「軟式子宮鏡」新技術為徐女士檢查，並安排手術切片，證實為早期子宮內膜癌，進一步為徐女士安排後續手術與追蹤。

陳怡伶表示，一般而言，婦女來到婦產科，醫師會透過超音波取得子宮、卵巢的影像，作為疾病診斷依據，但若無法藉由婦科超音波診斷出確切病因時，就會建議患者作子宮鏡進一步檢查。

陳怡伶表示，子宮鏡是婦科最直觀的檢查，可分為硬式、軟式兩種，是一個帶有光源及攝影功能的細長儀器，當連接上電視顯像系統，醫師就能利用其經由陰道、子宮頸深入子宮腔內，清晰觀察內部情況。

陳怡伶指出，傳統硬式子宮鏡因管徑粗，必需在麻醉下執行檢查，以減輕病人不適，但卻可以在發現病灶時同時手術；而近年出現的新技術「軟式子宮鏡」日益盛行，因其管徑只有0.3公分，材質極軟、可隨意彎曲，可在病人沒有麻醉的情況下，從陰道經由子宮頸進入子宮腔內清楚發現病灶，可於門診中不麻醉執行無痛檢查，只是需另安排手術治療。

陳怡伶表示，軟式子宮鏡目前被應用於子宮異常出血、子宮肌瘤及其他婦科疾病檢查，同時也試用於不孕症、習慣性流產的治療。

以徐女士為例，一般停經前女性的子宮內膜厚度約為2公分，停經後的厚度則在0.6公分內，若超過此厚度就會建議病患作進一步檢查。而徐女士健檢發現內膜異常增厚，用軟式子宮鏡發現其子宮腔內如鐘乳石洞般凹凸不平整，且布滿血管，遂安排手術切除化驗，證實為第一期子宮內膜癌。

陳怡伶表示，許多民眾會將陰道異常出血誤以為血尿，但前往泌尿科檢查卻正常無異，實際上，子宮內膜癌通常無徵兆，多在健檢中發現異常，不可不謹慎。

陳怡伶醫師提醒，身體脂肪細胞過多時，不只會造成慢性疾病，也會儲存過量的女性荷爾蒙，進而刺激子宮內膜引發異常病變，因此保持健康體態極為重要。此外，不要服用未經醫師開立的不明藥物或保健食品，以免外來激素造成內膜病變及異常出血，民眾需定期執行抹片檢查，以早期發現身體異狀。

子宮手術醫師健檢健康檢查婦產科血尿更年期子宮頸癌
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

氣象局：今到明清晨水氣最多 下周一東北風再增強

2019-10-31 11:31

清大正妹網紅Kelly爆喜訊 7萬網友看鑽戒照淚崩

2019-10-31 14:14

衛福部推醫美金色標章認證 通過者還可代辦陸客簽證

2019-10-31 13:23

台18線70.2公里明隧道施作 明天起實施單線雙向管制

2019-10-31 13:52

智能床墊、影像識別與跌倒偵測 AI讓長照變聰明

2019-10-31 12:29

女老師罹惡性度高乳癌 乳全切保留乳頭升級B罩杯

2019-10-31 12:06

新北禁菸場所將禁電子菸、加熱菸 台北跟進擬草案

2019-10-31 15:18

休市1個月！士林市場B1美食區除舊佈新 12月重新開幕

2019-10-31 14:31

新研究證實晚期肺癌可望活逾3年 但每月自費15萬

2019-10-31 14:26

眉骨凹、頭頂高像辛普森家族 牽引器擴張讓一歲娃頭型變圓了

2019-10-31 14:23

讀者11月號 看張曼娟內心故事

2019-10-31 14:12

65歲以上老年病症候群 7項指標自我檢測

2019-10-31 14:10

花蓮慈濟開心手術100例 微創低風險適合銀髮族

2019-10-31 13:49

影／宜蘭雨災 蘇花樹倒阻路蘇澳郊區積水淹小腿肚

2019-10-31 13:48

肝癌高風險族群早篩 甲基化檢測靈敏度達八成

2019-10-31 13:42

墾丁秋天天空好熱鬧 灰面鵟鷹、赤腹鷹均創新高

2019-10-31 13:11

林務局觸口園區樹木染褐根病 由米格魯揪出染病區

2019-10-31 13:03

北市評選科技輔具 台灣發明智慧尿布入圍

2019-10-31 12:43

台灣微創手術優點多 李章銘：已從多孔進展到單孔

2019-10-31 12:42

高齡社會長者常見肌少症 謹記「我的餐盤」六口訣

2019-10-31 12:11

治療顱縫早閉 頭顱擴張牽引不錯過大腦黃金成長期

2019-10-31 11:47

太魯閣馬拉松11月2日開跑 當天中橫、蘇花部分路段交管

2019-10-31 11:14

捷運環狀線板橋站公共藝術作品 「思映之間」閃亮登場

2019-10-31 11:00

自釀水果酒也可能不小心變「假酒」？自釀不可不知的風險！

2019-10-31 10:51

近八成夾娃娃機店販售食品、醫材或化妝品 部分違規

2019-10-31 10:44

欠繳ETC通行費執行案 11月起可至超商繳費

2019-10-31 10:16

加油要快！下周汽、柴油恐雙漲

2019-10-31 10:12

麥德姆颱風這特徵 鄭明典憂恐釀中南半島大範圍災害

2019-10-31 09:28

氣象局發豪雨特報 新北、基、宜花防雨成災

2019-10-31 08:23

統計至10/29 賈新興：1947年以來第二少雨的10月

2019-10-31 07:42

氣象主播：今明東北部、東部天氣仍不穩 周六有空檔

2019-10-31 07:30

凌晨1：58綠島海域規模4.0地震 最大震度台東3級

2019-10-31 02:28

沙塵暴挾汙染 南台防紅害

2019-10-31 00:52

年增6千病患 減少新感染者列C肝防治重點

2019-10-31 00:01

C肝特殊族群 巡迴醫療篩檢追蹤

2019-10-30 23:57

C肝外展門診 善用遠距醫療

2019-10-30 23:52

器捐愛的接力路跑 報名今截止

2019-10-30 23:41

醫病天地／咳嗽1周又背痛 竟是肺癌4期

2019-10-30 23:40

新北訂電子煙管理條例 18歲以下持有或使用要罰

2019-10-30 23:39
看更多

熱門文章

世界最長壽錦鯉「花子」 從清朝到20世紀活了226年

2019-10-30 21:20

45歲男找伴被死黨嫌難搞 介紹23歲嫩妹嫌賺太少

2019-10-30 21:05

2020年12星座運勢出爐！贏家在這裡

2019-10-30 17:26

全聯福利點換購廚房黑色時尚 BergHOFF羅恩刀具1.2折起

2019-10-30 17:32

綠島海底郵筒海域出現嬌客「牛港鰺」

2019-10-31 11:30

主打平價精品牛排和牛肉燥飯吃到飽 鐵火牛排首進南台

2019-10-30 21:42

氣象局發豪雨特報 新北、基、宜花防雨成災

2019-10-31 08:23

貓奴看到秒尖叫！土耳其國寶梵貓 全身白藍綠眼可愛炸

2019-10-31 03:13

大江購物中心「美食版周慶」超殺！首7日餐飲1千送380

2019-10-30 19:31

麥德姆颱風這特徵 鄭明典憂恐釀中南半島大範圍災害

2019-10-31 09:28

搶攻素食商機！詹麵「薑燒番茄湯麵」挑戰消費者味蕾

2019-10-30 16:26

氣象主播：今明東北部、東部天氣仍不穩 周六有空檔

2019-10-31 07:30

沙塵暴襲台午後影響中南部 國健署提供三招自保

2019-10-30 15:43

薪水所剩不多卻一直被要孝親費 網友：先顧好自己才有能力照顧別人

2019-10-30 20:31

光棍節不孤單！雙11到FRIDAYS消費 紐奧良牛排買1送1

2019-10-30 04:48

每日星座運勢／天秤樂觀的面對工作　效率提高不少

2019-10-31 00:00

沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...

2019-10-31 12:21

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

AirAsia再揮軍東北亞 推新航線台北-沖繩單程未稅588元

2019-10-30 17:31

11月星座塔羅運勢：金牛出錯的機率飆升 天蠍適合外出求財

2019-10-30 16:18

高鐵站外售票系統異常 高鐵公司：經維修已恢復

2019-10-30 18:08

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／小記救媽媽

2019-10-31 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】謝佩君／用愛撫平母女傷痕

2019-10-31 06:00

「卡娜赫拉的小動物」棒棒糖超萌 7-11、康是美獨賣

2019-10-30 16:49

【主婦心情】晴子／廚房裡的方塊消滅遊戲

2019-10-31 06:00

清大正妹網紅Kelly爆喜訊 7萬網友看鑽戒照淚崩

2019-10-31 14:14

登記抽籤才能買！「IKEA X Off-White限量系列」又來了

2019-10-30 17:21

蝦子、龍蝦滿滿的「痛風鍋」！舞古賀打卡送雞肉盤

2019-10-31 00:14

全台20萬病患不知遭感染 消滅C肝3大挑戰

2019-10-30 23:36

大腸癌初期沒症狀 定期檢查保健康

2019-10-30 15:26

萬聖節變裝扮鬼 民俗專家稱「這7種人恐卡陰」

2019-10-30 17:34

氣象局：今到明清晨水氣最多 下周一東北風再增強

2019-10-31 11:31

罕見短耳鴞誤入鳥網 金管處救治後順利野外

2019-10-30 19:15

脊椎側彎近40度好自卑 22歲妙齡女不開刀復健拉回12度

2019-10-30 19:53

女老師罹惡性度高乳癌 乳全切保留乳頭升級B罩杯

2019-10-31 12:06

凌晨1：58綠島海域規模4.0地震 最大震度台東3級

2019-10-31 02:28

C肝專家會議／衛福部明年編列82億元 造福6萬名感染者

2019-10-30 21:34

皮卡丘跑趴去！植村秀聯手寶可夢 最強聯名彩妝萌翻粉絲

2019-10-30 21:04

65歲以上老年病症候群 7項指標自我檢測

2019-10-31 14:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top