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休市1個月！士林市場B1美食區除舊佈新 12月重新開幕

2019-10-31 14:31聯合報 記者郭頤／台北即時報導

士林市場地下1樓美食區明天起將進行除舊佈新，除攤位重新大搬風外，北市府和各攤販也...
士林市場地下1樓美食區明天起將進行除舊佈新，除攤位重新大搬風外，北市府和各攤販也將展開環境大掃除，重整各項設備、管線，預計12月恢復營業。圖／聯合報系資料照片
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北市公有士林市場地下1樓美食區，明天起將進行為期1個月的除舊佈新，除94個攤位將重新抽籤換位置外，各攤販也將展開環境大掃除，重整各項設備，而北市市場處則花費近130萬替市場更換空氣管線，預計12月恢復營業，提供民眾更好的用餐環境。

士林市場自治會長林天來表示，市場攤販的櫃位，每4年就會抽籤換位1次，攤販間也都利用這段期間清掃整體環境，包含各攤位看板、抽油煙機、廚房設備等硬體的除油、除垢，是整個市場的更新大作戰。

林天來說，市場翻新大概要1個月，等相關工程和攤販們設備都到位後，預計12月重新開張，屆時也將推出購物優惠給民眾，希望大家都可以來捧場，享受士林市場的新面貌，另外，市場1樓的蔬果、百貨攤位沒有更新計畫，將照常營業。

市場處科長何相慶表示，由於士林市場的飲食攤位在地下1樓，室內空氣品質須依靠大量空氣管線，為防止管線老舊不堪使用，市場處配合攤販重新抽籤換位時的休市期，一倂將市場內的空氣管線維修、更新，讓市場環境整體翻新。

市場處補充說明，這是民國100年士林市場美食區進駐地下室後，第2次全面翻新，由於士林市場全年無休，平時要更換管線難度較高，所以趁著攤販大掃除的空擋來做，大約花費130萬元，以維持管線品質，同時確保市場內環境安全。

北市空氣品質夜市
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