食品化妝品沒標示 食藥署揪49台違法夾娃娃機
2019-10-31 15:10中央社 記者張茗喧台北31日電
食藥署日前稽查全台7000多台夾娃娃機台，發現226台陳列食品、醫療器材及化妝品，其中15台陳列食品、34台陳列化妝品，卻缺乏完整標示，衛生單位查獲後已陸續依法開罰。
衛生福利部食品藥物管理署今年6月到7月針對有陳列食品、醫療器材、化妝品的夾娃娃機展開稽查計畫，總計稽查288家夾娃娃機店、共7994台夾娃娃機台，其中有100家、226台夾娃娃機陳列食品、醫療器材及化妝品。
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食藥署表示，這次稽查的夾娃娃機台當中，有15台陳列食品且機台外未標示業者名稱或姓名及地址，另有34台陳列化妝品卻缺乏產品中文標示或中文標示不完全；衛生單位已陸續依法開罰。
食藥署指出，陳列食品的夾娃娃機若標示違規，將依「食品安全衛生管理法」開罰新台幣3萬至300萬元；陳列化妝品者未依規定標示將開罰處10萬元以下罰鍰；如陳列醫療器材卻未取得藥商執照，將開罰3萬至200萬元罰鍰。
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