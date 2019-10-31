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新研究證實晚期肺癌可望活逾3年 但每月自費15萬

2019-10-31 14:26聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

左為台灣肺癌學會理事長陳育民，右為高雄長庚醫院肺癌團隊召集人王金洲。記者邱宜君／...
左為台灣肺癌學會理事長陳育民，右為高雄長庚醫院肺癌團隊召集人王金洲。記者邱宜君／攝影
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肺癌蟬聯台灣癌症死因冠軍已15年，每年新增超過1萬2千人確診，三分之二確診時已是晚期，因此每年也有9千人因肺癌離世。還剩下多少日子？這是每個病友和家屬最想知道的答案。台灣肺癌學會理事長陳育民表示，今年歐洲腫瘤年會公布FLAURA第三期跨國臨床試驗的最新結果，帶來一線曙光，研究發現第一線使用第三代標靶藥，患者存活期中位數首度超過3年，是近15年肺癌治療研究的最大突破。

高雄長庚醫院肺癌團隊召集人王金洲表示，FLAURA跨國試驗收案556位中位數年齡為64歲肺癌患者，男女比為1比2，其中95%是第四期患者，99%是肺腺癌，19到23%有腦部轉移，而且62%是亞裔族群，65%是非吸煙者，40%維持正常的日常生活狀態，這些都是台灣非吸煙肺癌患者很常見的樣態。

試驗結果發現，不論是無疾病存活期及整體存活期，第一線就使用第三代標靶藥，中位數存活期可達到38.6個月，優於第一代標靶藥。若細分個階段，第一線使用第三代標靶藥的病人，中位數存活期達到1年者有89%，達到兩年有83%，達到三年有74%，但使用第一代標靶藥的患者則分別僅59%中位數存活期達到1年，54%達到兩年，44%達到三年。

王金洲表示，研究亦發現，第三代標靶藥雖然也有腹瀉、皮疹、甲溝炎、皮膚乾燥等副作用顯著較少，生活品質較好。腦轉移是晚期肺癌中最棘手的狀況之一，研究中有53位腦轉移病人第一線使用第三代標靶藥，結果無疾病惡化存活期是15.2個月，遠高於使用63位使用第一代標靶藥的腦轉移病人之存活期9.6個月。

陳育民表示，國際癌症聯盟根據現有研究，在第九版肺癌治療指引已將第三代標靶藥列為現有治療中的首選。台灣其實也已有類似於研究中的成功案例，一名60歲女性晚期肺癌病患，開刀三年後，發現腦與肝臟復發，醫師給她使用第三代標靶，後來除了復發時住院，服藥至今三年多，沒有住院的紀錄，生活品質也很好。可惜的是第三代標靶藥沒有納入健保，目前需要自費，每個月藥費大約是十五萬，因此並不普及。

肺癌患者癌症肺腺癌健保
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