親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

巴基斯坦火燒特快車：非法煮飯大爆炸已知65死

追究普悠瑪事故責任 台鐵正式對日商提告求償6.1億

眉骨凹、頭頂高像辛普森家族 牽引器擴張讓一歲娃頭型變圓了

2019-10-31 14:23聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

小檸檬在十個月大時接受頭顱擴張牽引手術，媽媽每天要幫她旋轉「螺絲釘」。記者楊雅棠...
小檸檬在十個月大時接受頭顱擴張牽引手術，媽媽每天要幫她旋轉「螺絲釘」。記者楊雅棠／攝影
分享

一歲的小檸檬出生時眉骨凹陷、前後額扁平、頭頂高，就像辛普森家庭的卡通人物一樣。檢查後發現罹患罕見的「多條顱縫早閉症」，所幸在10個月大時，醫師利用頭顱擴張牽引器將頭骨擴張後，現在頭型已經變成圓圓的。

小檸檬的媽媽是發展遲緩兒童基金會的志工，長期面對和幫助發展遲緩的兒童，沒想到自己的第一個孩子也罹患了罕見的多條顱縫早閉症。她說，孩子剛出生時發現有齶裂的症狀，加上頭型和一般孩子不同，便知道可能有什麼問題，而前往就醫。

林口長庚顱顏中心主治醫師盧亭辰表示，顱縫早閉症發生原因不明，亞洲的發生率約萬分之三，台灣一年大約有二十到三十個寶寶罹患，其中「多條顱縫早閉症」更是罕見，占所有顱縫早閉症約20%。

她解釋，人類頭骨的顱縫有前額顱縫、冠狀顱縫、矢狀顱縫和人字顱縫，其中前額顱縫在出生後七至八個月癒合，其餘到成年才會癒合。若任一條顱縫提前癒合就稱為顱縫早閉，多個顱縫提前癒合則為多條顱縫早閉症。

長庚醫院利用專案方式幫小檸檬使用「頭顱擴張牽引器」的新技術。盧亭辰表示，這個技術較傳統的擴張手術時間短且風險較低，但須先在擴張實境研究室用電腦模擬牽引器的方向，再將頭顱骨鋸開，把牽引器放在小檸檬的頭骨上。回家後家長利用像螺絲起子的器具每天幫小檸檬旋轉將頭骨擴張開來，讓頭骨慢慢生長。

小檸檬的媽媽表示，剛開始知道孩子頭顱有問題時非常緊張，但手術至今，僅需注意每天需要旋轉牽引器、使用抗菌洗髮精和注意傷口是否碰撞、滲血外，沒有太大的照護負擔。

盧亭辰表示，目前先針對後顱部進行擴張，等成長的空間到達一定程度後，會將牽引器取出。之後再針對前額做塑型手術，便完成全頭顱骨的治療。她表示，擴張手術後仍需持續監測腦壓直至成年，但早期治療不僅可以讓寶寶頭型發育和正常寶寶一樣，也避免因顱縫早閉使腦壓過高，而有生命危險。

手術長庚醫師
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

氣象局：今到明清晨水氣最多 下周一東北風再增強

2019-10-31 11:31

清大正妹網紅Kelly爆喜訊 7萬網友看鑽戒照淚崩

2019-10-31 14:14

衛福部推醫美金色標章認證 通過者還可代辦陸客簽證

2019-10-31 13:23

台18線70.2公里明隧道施作 明天起實施單線雙向管制

2019-10-31 13:52

智能床墊、影像識別與跌倒偵測 AI讓長照變聰明

2019-10-31 12:29

女老師罹惡性度高乳癌 乳全切保留乳頭升級B罩杯

2019-10-31 12:06

新北禁菸場所將禁電子菸、加熱菸 台北跟進擬草案

2019-10-31 15:18

子宮內如鐘乳石洞 軟式子宮鏡不用麻醉無痛找病灶

2019-10-31 14:32

休市1個月！士林市場B1美食區除舊佈新 12月重新開幕

2019-10-31 14:31

新研究證實晚期肺癌可望活逾3年 但每月自費15萬

2019-10-31 14:26

讀者11月號 看張曼娟內心故事

2019-10-31 14:12

65歲以上老年病症候群 7項指標自我檢測

2019-10-31 14:10

花蓮慈濟開心手術100例 微創低風險適合銀髮族

2019-10-31 13:49

影／宜蘭雨災 蘇花樹倒阻路蘇澳郊區積水淹小腿肚

2019-10-31 13:48

肝癌高風險族群早篩 甲基化檢測靈敏度達八成

2019-10-31 13:42

墾丁秋天天空好熱鬧 灰面鵟鷹、赤腹鷹均創新高

2019-10-31 13:11

林務局觸口園區樹木染褐根病 由米格魯揪出染病區

2019-10-31 13:03

北市評選科技輔具 台灣發明智慧尿布入圍

2019-10-31 12:43

台灣微創手術優點多 李章銘：已從多孔進展到單孔

2019-10-31 12:42

高齡社會長者常見肌少症 謹記「我的餐盤」六口訣

2019-10-31 12:11

治療顱縫早閉 頭顱擴張牽引不錯過大腦黃金成長期

2019-10-31 11:47

太魯閣馬拉松11月2日開跑 當天中橫、蘇花部分路段交管

2019-10-31 11:14

捷運環狀線板橋站公共藝術作品 「思映之間」閃亮登場

2019-10-31 11:00

自釀水果酒也可能不小心變「假酒」？自釀不可不知的風險！

2019-10-31 10:51

近八成夾娃娃機店販售食品、醫材或化妝品 部分違規

2019-10-31 10:44

欠繳ETC通行費執行案 11月起可至超商繳費

2019-10-31 10:16

加油要快！下周汽、柴油恐雙漲

2019-10-31 10:12

麥德姆颱風這特徵 鄭明典憂恐釀中南半島大範圍災害

2019-10-31 09:28

氣象局發豪雨特報 新北、基、宜花防雨成災

2019-10-31 08:23

統計至10/29 賈新興：1947年以來第二少雨的10月

2019-10-31 07:42

氣象主播：今明東北部、東部天氣仍不穩 周六有空檔

2019-10-31 07:30

凌晨1：58綠島海域規模4.0地震 最大震度台東3級

2019-10-31 02:28

沙塵暴挾汙染 南台防紅害

2019-10-31 00:52

年增6千病患 減少新感染者列C肝防治重點

2019-10-31 00:01

C肝特殊族群 巡迴醫療篩檢追蹤

2019-10-30 23:57

C肝外展門診 善用遠距醫療

2019-10-30 23:52

器捐愛的接力路跑 報名今截止

2019-10-30 23:41

醫病天地／咳嗽1周又背痛 竟是肺癌4期

2019-10-30 23:40

新北訂電子煙管理條例 18歲以下持有或使用要罰

2019-10-30 23:39
看更多

熱門文章

世界最長壽錦鯉「花子」 從清朝到20世紀活了226年

2019-10-30 21:20

45歲男找伴被死黨嫌難搞 介紹23歲嫩妹嫌賺太少

2019-10-30 21:05

2020年12星座運勢出爐！贏家在這裡

2019-10-30 17:26

全聯福利點換購廚房黑色時尚 BergHOFF羅恩刀具1.2折起

2019-10-30 17:32

綠島海底郵筒海域出現嬌客「牛港鰺」

2019-10-31 11:30

主打平價精品牛排和牛肉燥飯吃到飽 鐵火牛排首進南台

2019-10-30 21:42

氣象局發豪雨特報 新北、基、宜花防雨成災

2019-10-31 08:23

貓奴看到秒尖叫！土耳其國寶梵貓 全身白藍綠眼可愛炸

2019-10-31 03:13

大江購物中心「美食版周慶」超殺！首7日餐飲1千送380

2019-10-30 19:31

麥德姆颱風這特徵 鄭明典憂恐釀中南半島大範圍災害

2019-10-31 09:28

搶攻素食商機！詹麵「薑燒番茄湯麵」挑戰消費者味蕾

2019-10-30 16:26

氣象主播：今明東北部、東部天氣仍不穩 周六有空檔

2019-10-31 07:30

沙塵暴襲台午後影響中南部 國健署提供三招自保

2019-10-30 15:43

薪水所剩不多卻一直被要孝親費 網友：先顧好自己才有能力照顧別人

2019-10-30 20:31

光棍節不孤單！雙11到FRIDAYS消費 紐奧良牛排買1送1

2019-10-30 04:48

每日星座運勢／天秤樂觀的面對工作　效率提高不少

2019-10-31 00:00

沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...

2019-10-31 12:21

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

AirAsia再揮軍東北亞 推新航線台北-沖繩單程未稅588元

2019-10-30 17:31

11月星座塔羅運勢：金牛出錯的機率飆升 天蠍適合外出求財

2019-10-30 16:18

高鐵站外售票系統異常 高鐵公司：經維修已恢復

2019-10-30 18:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top