清大正妹網紅Kelly爆喜訊 7萬網友看鑽戒照淚崩
2019-10-31 14:14聯合新聞網 綜合報導
知名彩妝Youtuber「Kelly Yang」在Youtube上有50.1萬訂閱者，Kelly從清華大學畢業後便飛往美國攻讀研究所，之後在美國工作，也是許多網友公認的正妹高材生，日前她在社群軟體Instagram上貼出鑽戒照，讓不少網友驚喜又感動，紛紛獻上祝福。
許多死忠的粉絲從Kelly學生時代就持續關注她的動態，Kelly原本是和好友一同在Youtube頻道「凱利依法」開始拍片，之後在2011年創立了自己的頻道「TheKellyYang」，分享彩妝和生活紀錄，在美妝Youtube界也有一定知名度，由於從清大畢業又前往美國攻讀碩士，Kelly的英文相當流利，對待粉絲也相當親切，因此也備受觀眾喜愛。
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而Kelly昨日在Instagram貼出5張照片，只見照片中Kelly飼養的狗狗們脖子繫上了鑽戒、身體綁著酒瓶狀的氣球，Kelly也寫道「來分享個欸嚕（犬名）的好消息」，貼文一出後立刻吸引7萬多名網友按讚，並紛紛留言表示祝福和感動，「男友幹得好！把kelly娶回家是你的福氣！」、「我的天啊，K粒要結婚了？！好感動」、「好想哭、好感人，恭喜Kelly！」、「歐買尬，怎麼有種嫁女兒捨不得的感覺。」、「OMG~kelly要結婚了！祝妳幸福我的女神。」
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