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花蓮慈濟開心手術100例 微創低風險適合銀髮族

2019-10-31 13:49聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮慈濟醫院至今已完成100例微創開心手術，第100例的82歲病友彭木田說，當時心血管不但阻塞，還嚴重鈣化，從看診到手術只有4天的時間，還好微創讓傷口恢復快，手術一點也不可怕。慈濟外科部主任張睿智表示，微創開心手術降低許多風險，適合年紀大或身體狀況無法接受一般手術的病人。

今年8月接受達文西機器手臂輔助冠狀動脈繞道手術的彭木田，是東部心臟微創手術第100例。他說，自己一直都有運動習慣，病發前在運動健走時，突感覺胸悶呼吸急促，且持續快1小時，驚覺身體出狀況求醫。心臟內科主任陳郁志檢查發現彭不只心血管有阻塞，且鈣化得很嚴重，經由心導管放置支架治療效果有限，建議冠狀動脈繞道手術。

彭木田表示，自己很幸運遇到很多貴人，每個醫師都很用心地在照顧，讓他順利完成手術，手術隔天就到一般病房，很快就可以出院回家，接受手術一點都不可怕，很感謝醫師互相合作，救了他一命。

張睿智表示，微創可在不需要開胸的情況下進行手術，尤其利用達文西機器手臂進行輔助的微創手術，手術只有數個不到2公分的傷口，出血量少、恢復時間短，對於年紀大的長者，以及因為其他疾病導致身體狀況，很難承受開心手術治療病人來說，可減少手術可能帶來的風險。

張睿智提醒，大多數的疾病都有徵兆，如果有不明原因的胸悶、胸部劇烈疼痛，應快點找醫師檢查，且很多人對心血管疾病都有誤解，以為只有體型較胖的人才會有，但是疾病不能光看體重、外型，有時因為體質因素或不良的飲食、生活習慣，造成內臟脂肪增加，也會增加心血管疾病風險。

花蓮慈濟醫院至今已完成100例微創開心手術，今天慶祝病友重生。圖／花蓮慈濟醫院提...
花蓮慈濟醫院至今已完成100例微創開心手術，今天慶祝病友重生。圖／花蓮慈濟醫院提供
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微創手術醫師
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